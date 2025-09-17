Ancora un trionfo dal football sala, il Pro Seborga Ticinia Novara conquista il titolo italiano femminile FIFS 2025

Prosegue con un nuovo straordinario successo l'ormai storica stagione di football sala del Vivaio Patrone Sanremo Pro Seborga quest'anno in unione con il Ticinia Novara, glorioso e plurititolato team piemontese di futsal. Dopo una primavera resa memorabile dalla vittoria di Scudetto FIFS e Champions League AMF nel settore maschile, trofei celebrati anche nella recente festa nazionale seborghina di San Bernardo, è toccato questa volta al team femminile, già vincitore della medaglia di bronzo nel medesimo torneo continentale, stabilire un nuovo record. Le ragazze biancazzurre hanno infatti vinto lunedì sera a Novara lo Scudetto FIFS 2025 nella finale secca contro le campionesse d'Europa dell'Accademia Milano Sport 91 conquistando così il primo titolo nazionale assoluto nel settore femminile nella storia del Pro Seborga, il club ufficiale della FCPS (Federazione Calcistica del Principato di Seborga).

Nel big match del Pala Verdi il team novarese guidato dai coach Guerrino Parise e William Rossi ha concluso il primo tempo sul 2-2 per poi chiudere i conti nella ripresa con il risultato finale di 4-2. Un successo che porta a quattro il numero di titoli nazionali italiani assoluti conquistati dalla FCPS considerando anche i due vinti dal club partner Bitta Team di Genova nel FootGolf. Uno Scudetto che la Federazione di Seborga ha dedicato alla memoria di Giuseppe Bernardi, Consigliere della Corona per lo Sport del Principato nel periodo 2010-2017 ed autentico punto di riferimento nei primi anni della Federazione seborghina fondata dalla famiglia Mentil nel 2014: "Questo titolo - ha commentato il DS della FCPS Matteo Bianchini - è dedicato a Giuseppe ed alla moglie Ivana che ci hanno recentemente lasciati a poche settimane di distanza. Ricorderemo sempre Giuseppe per la disponibilità e la simpatia con cui accolse il nostro staff chiamato a coordinare la Federazione di Seborga un mese dopo la sua fondazione e per lo straordinario aiuto che ci ha offerto nei nostri primi anni di attività nella sua veste di Ministro dello Sport del Principato. Alla sua famiglia inviamo l'abbraccio di tutta la FCPS."

Dopo la partita sono così arrivate le congratulazioni della FCPS ai tecnici ed alle calciatrici: "Ringraziamo di cuore il Presidente Daniele Colognesi e tutti i dirigenti del Ticinia Novara con cui stiamo vivendo una stagione davvero leggendaria. I nostri complimenti per questo scudetto ai coach Guerrino Parise e William Rossi ed a tutte le giocatrici che dopo il recente bronzo europeo hanno ottenuto questa splendida vittoria proprio contro le vincitrici della Champions League." La stagione del football sala proseguirà ora con la Coppa Italia maschile prevista a Lainate il 28 settembre prossimo, un'occasione in cui il Pro Seborga Ticinia Novara del coach-capitano Stefano Usai, già sicuro di partecipare poi anche alla Supercoppa Italiana, tenterà di mettere in bacheca un nuovo trofeo.

Formazione Pro Seborga Ticinia Novara Femminile: Martina Pugliese, Lorenza Curcio, Flavia Annese, Valeria Stella, Chiara Disimino, Malvina Gulli, Emanuela Marsili, Anny Bonilla, Nancy Rivas, Simona Marchesi. Coach: Guerrino Parise, William Rossi, Massimo Piciaccia. Dirigenti Ticinia Novara: Daniele Colognesi, Gerardo Bestetti, Fabrizio Pavan, Massimo Moia; Dirigenti FCPS: Claudio Gazzano, Matteo Bianchini, Marco Minerva, Marco Tumino, Pietro Stassi.