Subbuteo: nel fine settimana il sanremese Gianfranco Calonico al campionato europeo di calcio tavolo a Malta

Dopo aver iniziato con una vittoria all’Open internazionale di Reggio Emilia, il sanremese Gianfranco Calonico torna sul campo, per difendere i colori della nazionale italiana italiana ‘Veteran’ (giocatori con più di 50 anni) agli Europei di calcio tavolo (l’evoluzione del Subbuteo) a Malta. Calonico, miglior giocatore della nostra regione e tesserato per il Master Sanremo, partirà domani alla volta della Valletta, a Malta, per sfidare giocatori e nazionali di tutta Europa. Oltre a Calonico, un altro tesserato del Master Sanremo parteciperà all’europeo, il tedesco Frank Stiller.

“Cercherò di migliorare le mie ultime due partecipazioni agli eventi continentali e iridati – ha detto Calonico – visto che agli ultimi mondiali ed europei mi sono fermato alle semifinali nel torneo individuale. Meglio, in entrambi i casi, è andata per la mia partecipazione a quello a squadre, dove insieme ai compagni abbiamo vinto l’oro”.

Anche a Malta, quindi, il giocatore matuziano sarà impegnato nella categoria veteran, nell’individuale di sabato e a squadre domenica. Per Calonico un vero e proprio tour de force, visto che dopo due settimane sarà impegnato nel campionato di Serie A, che si svolgerà ad Anagni, nel Lazio. Con lui ci saranno anche Massimiliano Croatti, Claudio Dogali, Francesco Torano e Carlo Alessi. Il Master Sanremo cercherà di difendere la massima categoria, conseguita lo scorso anno con la vittoria in Serie B.

Ma il Master Sanremo sarà anche presente nel campionato di Serie C con la ‘Masterina’, squadra formata dai Gianfranco e Manuel Mastrantuono con Frank Stiller, Carlo Melia ed Alessandro Arca. Anche quest’anno tenteranno l’assalto alla cadetteria in un campionato non certo semplice.

Gianfranco Calonico, come il Master Sanremo, anche questa volta, ha trovato aiuto e collaborazione da Grandi Auto concessionaria di corso Marconi, B.I.G. di piazza Bresca, l’hotel Alexander di corso Garibaldi, Auto 3, NK Garden, Ristorante QuintaEssenza, ‘Il Pane da Giampiero’, officina Bodino Carlo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può scrivere una mail a info@subbuteomastersanremo.it.