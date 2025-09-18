 / Calcio

Calcio, US Albenga. Prima udienza in archivio, accertati più di quattrocentomila euro di debiti

Potrebbe già essere fissata entro la fine dell'anno l'asta per il marchio del club

Era in programma oggi la prima udienza sulla verifica del monte debitorio dell’U.S. Albenga.
Più che una montagna, quello emerso appare come un vero e proprio Everest: solo nella giornata odierna sono stati accertati oltre quattrocentomila euro di debiti, cifra destinata a crescere con le eventuali ulteriori insinuazioni dei creditori.

Sul fronte dell’asta per l’assegnazione del logo, del marchio e di tutti i segni distintivi del club –  colori sociali compresi – non è escluso che la procedura competitiva possa essere fissata già entro la fine dell’anno.

Intanto, proseguono i ricorsi dell’ex presidente Candela contro la sentenza di liquidazione giudiziale della società ingauna. Dopo i verdetti sfavorevoli in primo e secondo grado, si attende ora il pronunciamento della Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio.

