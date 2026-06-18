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Calcio | 18 giugno 2026, 16:40

Calcio | Vado. Rinnovo biennale per il ds Mancuso, arriva la firma fino al 2028

Calcio | Vado. Rinnovo biennale per il ds Mancuso, arriva la firma fino al 2028

È un gesto di grande fiducia quello siglato nelle scorse ore, soprattutto in uno dei periodi più delicati dell’anno per chi di mestiere fa il direttore sportivo.

E' ufficiale: il Vado e Paolo Mancuso proseguiranno il proprio percorso comune per le prossime due stagioni. La notizia è stata confermata nel corso del pomeriggio.

Un segnale chiaro da parte della società rossoblù,  pronta a ribadire la volontà di pianificare il proprio futuro tracciando una linea programmatica comune per consolidarsi in Serie C.

Con il rinnovo di Mancuso, non dovrebbe mancare molto all’arrivo delle prime novità sul fronte mercato.

Redazione

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