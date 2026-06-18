Calciomercato | Altri due innesti per la San Michele, sono Barbo e Campari

La nota ufficiale:
L'Asd San Michele Calcio Albenga ha il grande piacere di comunicare che per la prossima stagione avrà tra le proprie fila i seguenti giocatori:
DANILO BARBO, centrocampista, classe 2006
MATTIA CAMPARI, difensore, classe 2005
Entrambi sono cresciuti nell'Albenga, dove due stagioni fa, hanno esordito in serie D.
Barbo, trequartista proveniente dal Pontelungo, fu tra l'altro l'autore della rete che regalò ai bianconeri ingauni l'ultima vittoria in quarta serie, mentre Campari, difensore eclettico, riprende dopo un anno di inattività.
La Società nel dargli il benvenuto, gli rivolge un sentito e caloroso augurio per un proficuo lavoro.