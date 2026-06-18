Calcio, Tornei Estivi. Rush finale alla Savona Cup: i risultati di ieri sera

Altra serata di grande spettacolo alla Savona Cup, ecco come sono andati gli otto match in programma:
TRINCEE
21:00 UNDERDOGS - INTERNATIONAL MIX 9-3
Reti: Grandoni, Leskaj, Titi, 5 Macagno - 2 Zefi, Bermudez.
22:00 MEDIOLANUM TEAM SAVONA - ASTON BIRRA 7-3
Reti: Moscatelli, 3 Barisone, 3 Cuka - Sadiku L., Mata K., Minetti.
MARACANA'
20:30 RINNOVA - BOUTIQUE DELLA PIZZA 3-4
Reti: 2 Kurtbalaj, Stafasani - Revello, 3 Mencacci.
21:30 KRAPFEN DI CESARE - VENTAS 7-3
Reti: 2 La Piana, 3 Risso, 2 Bianchi - Decerchi, Debenedetti, Gjini.
22:30 ARBIOA - LORD NELSON 3-3
Reti: 2 Romano, Siri - Cancellara, Piazza, Pittalis.
SCALETTI
20:30 TEAM TEMPOCASA - VECCHIO STAMPO SERCOM SRL 6-4
Reti: Carinci, 2 Babliuk, 3 Metalla - 3 Ifesinachi, Monni.
21:30 PESCHERIA PESSANO / DARK - L'ANCIUA MATTA & ULTIMA SPIAGGIA 8-5
Reti: Cozzi, 2 Sicari, Dia, Emanueli, 2 Cavallone, Turone - 2 Pastorino, Prato, Disisto, Frumento.
22:30 GIGATCH IMPIANTI - SOSA TEAM 3-3
Reti: Angeli, Ndiaye, Smecca - 3 Balzano.
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Calcio | 18 giugno 2026, 15:47
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Altra serata di grande spettacolo alla Savona Cup, ecco come sono andati gli otto match in programma: