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Calcio | 18 giugno 2026, 11:31

Tornei Estivi | Arrivano gli shooutout! Iscrizioni ancora aperte per la grande serata del 27 giugno

Tornei Estivi | Arrivano gli shooutout! Iscrizioni ancora aperte per la grande serata del 27 giugno

Cresce l'attesa nella città delle torri per l'evento sportivo più innovativo dell'estate. Sabato 27 giugno 2026 arriverà la prima edizione del Torneo "Shootout - Rigori in movimento", un format interamente incentrato sull'emozionante e spettacolare sfida incentrata nella sfida tra giocatore e portiere.

L'evento introduce nel panorama locale una modalità di gioco più dinamica rispetto ai canonici penalty dagli undici metri. Lo shootout richiede infatti tecnica, velocità e grandissima freddezza: il calciatore parte da una distanza di 25 metri dalla porta e ha a disposizione un tempo massimo di 8 secondi per concludere l'azione. Dal momento in cui il portiere effettua la parata, il turno si considera concluso e non sono in alcun modo consentite ribattute.

Il torneo non avrà limitazioni legate all'età o alla categoria di tesseramento, aprendo di fatto le porte ad amatori, giovani e calciatori esperti. Ogni squadra potrà essere composta, a scelta, da un trio o da una quaterna di giocatori: un portiere e due o tre giocatori designati alla battuta dei rigori. Da una partita all’altra, le squadre avranno la flessibilità di cambiare il ruolo del portiere a piacimento.


 

Il termine ultimo per presentare i moduli di iscrizione debitamente compilati è fissato per il 23 giugno 2026. Le quote di partecipazione sono così ripartite:

€ 90,00 per le formazioni composte da 3 giocatori

€ 120,00 per le formazioni composte da 4 giocatori


 

La competizione si articolerà in due fasi distinte:

Fase a gironi (Formula all'italiana): Gironi di sola andata in cui tutte le squadre si affronteranno. La vittoria assegna 3 punti, il pareggio 1 punto e la sconfitta 0 punti. In ogni sfida verranno calciati tutti e 5 i rigori a disposizione per definire le statistiche generali. In caso di arrivo a pari punti in classifica, per il passaggio del turno si considereranno nell'ordine: lo scontro diretto, il maggior numero di gol segnati, il maggior numero di rigori parati e, come extrema ratio, il sorteggio con la monetina.

Fase a eliminazione diretta: I giochi si faranno stringenti fino ad arrivare alla finalissima. In caso di parità al termine dei 5 rigori regolamentari, si procederà con i rigori ad oltranza (uno per parte) con l’obbligo di alternare i battitori e senza possibilità di effettuare scambi tra chi para e chi calcia.

Per richiedere i moduli, effettuare la consegna delle quote o ricevere ulteriori chiarimenti, è possibile contattare i responsabili ufficiali dell'evento (disponibili anche via WhatsApp):

Emanuele: 320 555 9189

Loris: 328 325 9263

Enzo: 392 595 1580

Redazione

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