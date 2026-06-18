Calciomercato | La Nolese blinda capitan Scalia, conferma biancorossa anche in Prima Categoria

Iniziano ad arrivare le prime conferme in casa Nolese in vista della stagione 2026/27. La società biancorossa riparte da uno dei suoi uomini simbolo: fumata bianca per la permanenza del capitano Lorenzo Scalia.

Leader della difesa e punto di riferimento dello spogliatoio, Scalia continuerà a vestire la maglia biancorossa anche nel prossimo campionato di Prima Categoria, dopo essere stato tra i protagonisti della cavalcata che ha riportato la Nolese nella categoria superiore.

La conferma del capitano rappresenta un segnale importante per la società, che sceglie di affidarsi ancora una volta all'esperienza, al carisma e all'attaccamento ai colori sociali di un giocatore che ha saputo conquistare la fiducia di compagni, staff e tifosi.

Con la fascia al braccio, Scalia sarà chiamato a guidare un gruppo che punta a confermare quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione, affrontando con entusiasmo e determinazione le sfide del nuovo campionato.

La prima casella del mosaico biancorosso è quindi al suo posto. La Nolese riparte dal suo capitano, pronta a programmare il futuro con una certezza in più: Lorenzo Scalia sarà ancora il leader della squadra.