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Calcio | 18 giugno 2026, 11:03

Calcio | E' decaduta ufficialmente l'affiliazione federale per Bragno, Letimbro e Vadese

La Lnd ha reso noto l'elenco completo: 12 le società in Liguria

Calcio | E' decaduta ufficialmente l'affiliazione federale per Bragno, Letimbro e Vadese

Non è certo un momento facile per il calcio dilettantistico ligure. Nell'arco di pochi anni numerose società, capaci di rappresentare un importante presidio sportivo e sociale nei rispettivi territori, hanno progressivamente cessato la propria attività.

La crisi  ha coinvolto anche sodalizi storici: non è un caso infatti che il ponente ligure abbia ormai perso il campionato di Terza Categoria e che i gironi di Seconda riescano a mantenere un format numericamente accettabile soprattutto grazie al contributo delle squadre Under 21 e delle Squadre B.

Uno scenario che continua a destare preoccupazione, con i club a loro dire ingessati dagli effetti della riforma dello sport.

A tal riguardo, nelle scorse ore, è arrivata l'ufficialità della decandenza dell'affiliazione per i club liguri. Dodici società in totale, tre della nostra provincia: la Vadese e due autentiche istituzioni come il   Bragno e la  Letimbro. 

Nomi d'alto rango a livello di tradizione, ai quali a breve si aggiungerà quello del Legino.

Ecco i club a cui è stata revocata l'affiliazione per inattività.

  • A.C.D. Moneglia
  • A.S.D. Spezia Calcio Femminile
  • U.S. Sestri Levante Academy ASD
  • C.P. Primavera Nicolisola
  • Vadese Calcio 2018
  • A.S.D. Apparizione FC
  • Stella Calcio Biancorossa
  • A.S.D. New Bragno Calcio
  • A.S.D. Letimbro 1945
  • Imperiese Calcio Associazione Sportiva Dilettantistica
  • ASD EC 57 Academy
  • A.S.D. Atletico Superba

Redazione

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