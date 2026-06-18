Calcio | E' decaduta ufficialmente l'affiliazione federale per Bragno, Letimbro e Vadese

Non è certo un momento facile per il calcio dilettantistico ligure. Nell'arco di pochi anni numerose società, capaci di rappresentare un importante presidio sportivo e sociale nei rispettivi territori, hanno progressivamente cessato la propria attività.

La crisi ha coinvolto anche sodalizi storici: non è un caso infatti che il ponente ligure abbia ormai perso il campionato di Terza Categoria e che i gironi di Seconda riescano a mantenere un format numericamente accettabile soprattutto grazie al contributo delle squadre Under 21 e delle Squadre B.

Uno scenario che continua a destare preoccupazione, con i club a loro dire ingessati dagli effetti della riforma dello sport.

A tal riguardo, nelle scorse ore, è arrivata l'ufficialità della decandenza dell'affiliazione per i club liguri. Dodici società in totale, tre della nostra provincia: la Vadese e due autentiche istituzioni come il Bragno e la Letimbro.

Nomi d'alto rango a livello di tradizione, ai quali a breve si aggiungerà quello del Legino.

Ecco i club a cui è stata revocata l'affiliazione per inattività.