Calcio. Coppa Liguria di Prima Categoria, le ultime designazioni per la fase a gironi

COPPA LIGURIA – PRIMA CATEGORIA
Girone 1
OSPEDALETTI CALCIO – BORDIGHERA SANT’AMPELIO: Michele Giacchino (Savona)
VENTIMIGLIA CALCIO – CAMPOROSSO: Federico Mantero (Savona)
Girone 2
ANDORA 1966 – VIRTUS SANREMESE CALCIO: Nicolò Filippi (Savona)
GOLFO DIANESE 1923 – ONEGLIA CALCIO: Filippo Conti (Genova)
Girone 3
CISANO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA: Gabriele Semeria (Imperia)
SAN FILIPPO NERI ALBENGA – BORGHETTO S.S. 1968: Pietro Pollero (Savona)
Girone 4
ALTARESE 1929 – DEGO CALCIO: Manuel Rodio (Genova)
QUILIANO&VALLEGGIA – CENGIO: Guglielmo Tameo (Albenga)
Girone 5
SPERANZA 1912 F.C. – SCIARBO COGO CALCIO ASD: Federico Gambaro (Genova)
VIRTUS DON BOSCO – VELOCE 1910: Samuele Baccino (Savona)