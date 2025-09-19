 / Calcio

Calcio | 19 settembre 2025, 19:57

Calcio. Coppa Liguria di Prima Categoria, le ultime designazioni per la fase a gironi

Tameo dirigerà Quiliano &amp; Valleggia - Cengio

COPPA LIGURIA – PRIMA CATEGORIA

Girone 1

OSPEDALETTI CALCIO – BORDIGHERA SANT’AMPELIO: Michele Giacchino (Savona)

VENTIMIGLIA CALCIO – CAMPOROSSO: Federico Mantero (Savona)

Girone 2

ANDORA 1966 – VIRTUS SANREMESE CALCIO: Nicolò Filippi (Savona)

GOLFO DIANESE 1923 – ONEGLIA CALCIO: Filippo Conti (Genova)
 

Girone 3

CISANO – ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA: Gabriele Semeria (Imperia)

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – BORGHETTO S.S. 1968: Pietro Pollero (Savona)
 

Girone 4

ALTARESE 1929 – DEGO CALCIO: Manuel Rodio (Genova)

QUILIANO&VALLEGGIA – CENGIO: Guglielmo Tameo (Albenga)
 

Girone 5

SPERANZA 1912 F.C. – SCIARBO COGO CALCIO ASD: Federico Gambaro (Genova)

VIRTUS DON BOSCO – VELOCE 1910: Samuele Baccino (Savona)

Redazione

