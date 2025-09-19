 / Calcio

Calcio | 19 settembre 2025, 13:03

Calcio, Eccellenza: le designazioni della seconda giornata, fischietto da Torino per S.F. Loano - Carcarese

Verdoia sarà il direttore di gare di Arenzano - Fezzanese

ARENZANO FOOTBALL CLUB – FEZZANESE

Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Genova)

Assistente 1: Giorgio Galante (Genova)

Assistente 2: Melis Filangieri (Chiavari)
 

BUSALLA CALCIO – RIVASAMBA H.C.A.

Arbitro: Gabriele Nicosia (Cinisello Balsamo)

Assistente 1: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)

Assistente 2: Catello Gasparo (Genova)
 

FOOTBALL CLUB BOGLIASCO – FOOTBALL GENOVA CALCIO

Arbitro: Luca Savino (Genova)

Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)

Assistente 2: Andrea Bordone (Chiavari)
 

GOLFOPARADISOPRORECCOC.A. – PIETRA LIGURE 1956

Arbitro: Samuele Marchetti (Chiavari)

Assistente 1: Claudio Benedetto Maggi (La Spezia)

Assistente 2: Lorenzo Toro (Chiavari)
 

MILLESIMO CALCIO – ATHLETIC CLUB ALBARO

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)

Assistente 2: Edoardo Bondi (Genova)
 

SAN FRANCESCO LOANO – CARCARESE

Arbitro: Loris Carchia (Torino)

Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)

Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)
 

SPORTING TAGGIA SANREMO – CAMPOMORONE SANT OLCESE

Arbitro: Igor Nicola Viviani (Genova)

Assistente 1: Matthias Crisafulli (Genova)

Assistente 2: Florjana Doci (Savona)
 

VOLTRESE VULTUR SSDARL – MOLASSANA BOERO A.S.D.

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)

Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)

Assistente 2: Viktor Trajanovski (Novi Ligure)

Redazione

