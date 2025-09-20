Calcio, Coppa Liguria di Seconda Categoria. Pallare - Carcarese Under 21 apre il programma della manifestazione

Anche le squadre appartenenti ai gironi di Seconda Categoria sono ormai pronte a scendere in campo per i primi impegni ufficiali.

Come da tradizione sarà la coppa a fornire i primi riscontri alle società ponentine, da poche settimane tornate al lavoro.

Oggi è in programma un anticipo e saranno due delle squadre del gruppo E (l'unico quadrangolare) a battezzare la competizione.

L'appuntamento è alle 16:00 allo stadio Ravera di Pallare, dove i locali riceveranno i ragazzi dell'Under 21 della Carcarese. A dirigere la partita sarà Santini di Savona-

Domani il secondo incontro del girone, con Murialdo - Plodio.