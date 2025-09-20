Calcio dilettantistico. Le Under 21 concorreranno per la classifica, semaforo rosso per le squadre B

Il Comitato Regionale Ligure ha confermato alcune importanti decisioni in merito all’organizzazione dei Campionati di Seconda e Terza Categoria per la stagione sportiva 2025/2026.
In primo luogo, preso atto dell'ennesimo mancato avvio dell’attività relativa al Campionato di Terza Categoria da parte delle Delegazioni Provinciali di Imperia, La Spezia e Savona, la LND ha espresso parere favorevole all’ammissione delle squadre interessate direttamente al Campionato di Seconda Categoria.
Resta tuttavia una limitazione: le formazioni “B” non potranno concorrere per la promozione alla categoria superiore nella stagione 2026/2027 né prendere parte alle fasi finali del campionato in corso. Tali diritti verranno trasferiti alla prima società avente titolo, purché in possesso dei requisiti previsti.
Infine, il Comitato Regionale ha ribadito che le società potranno iscrivere una propria Seconda Squadra Under 21 ai Campionati di Terza o Seconda Categoria.Queste squadre parteciperanno regolarmente al campionato di competenza con pieno diritto di classifica.