Calcio. Pallare e Carcarese U21 aprono con un pareggio la Coppa Liguria di Seconda Categoria

Di Ormenisan e Torterolo le reti partita

Al Ravera di Pallare va in scena il debutto stagionale in Coppa Liguria tra i padroni di casa e la Carcarese Under 21. Dopo un primo tempo vivace ma senza reti, la ripresa si accende: Ormenisan porta avanti i biancazzurri di testa, ma a pochi minuti dal termine Torterolo riequilibra il match firmando l’1-1 definitivo.


PALLARE: Botta, Resio, Sanna, Tagliero, Borkovic, Boudali, Siri, Di Gregorio, Ormenisan, Bellomia, Ahmed. 

A disposizione: Giordani, Diop, Bayi, Bertone, Seye, Mazzucco, Oliveri, Innamorato, Iriana. 

Alenatore: Roso


CARCARESE U21: Vico, Kebbe, Dotta, Briano, Castellano, Muca, Astigiano, Cairo, Cesi, Gjataj, Maggioni. 

A disposizione: Ranieri, Pira, Bacino, Bejaj, Benezzine, Taibout, Trieste, Torterolo, Bruzzone. 

Allenatore: Testa


Arbitro: Santini di Savona

