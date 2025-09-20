Calcio. Righetti e De Benedetti ribaltano il Gozzano, il Celle Varazze si gode una notte al terzo posto

E' un Celle Varazze che continua a macinare, pur da neopromossa, in attesa dei pronunciamenti della giustizia sportiva. Dopo la buona prestazione in casa del Ligorna, sul rettangolo verde è maturata la seconda vittoria di fila, grazie alla prova di organizzazione e carattere in casa del Gozzano.

Eppure la partita non si era aperta nel migliore dei modi, con i rossoblu di Lunardon pronti a sfondare dalle parti di Busicchia, prima del guizzo di Sangiorgio.

La rimonta delle civette si è concretizzata nella ripresa, nonostante già la prima frazione sia risultata particolarmente aperta: a pareggiare i conti ci ha pensato Righetti, poi è stato Debenedetti a trasformare in oro una punizione calciata da Capra.

In attesa delle partite di domani e delle carte bollate, i biancoblu si godono una notte al terzo posto; da lunedì la concentrazione tornerà però massimale in vista del derby di mercoledì contro il Vado.

Gozzano - Celle Varazze 1 - 2

Marcatori: 8' Sangiorgio, 51' Righetti, 62' De Benedetti

Gozzano: Cuka, Gemelli, Casani, Bianchi, Pennati, Pavesi, Sangiorgio, Carollo, Di Giovanni, Monteleone, Lettieri.

A disposizione: Aiolfi, Sarpa, Masetti, Pigato, Bertagnon, Hoxha, Loiacono, Areco, Dalmasso.

All.: Lunardon

Celle Varazze F.B.C.: Mitu, Marchetti, De Benedetti, Stanga, Busicchia, Capra, Balan, Donaggio, Righetti, Salvadori, Gnecchi.

A disposizione: Di Sarno, Calcagno, Akkari, Szerdi, Padovan, Giosa, Giolfo, Bortoletti, Demartini.

All.: Pisano