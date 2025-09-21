Calcio, Celle Varazze. Primo colpo esterno per Pisano: "Più forti delle difficoltà, abbiamo un livello di consapevolezza enorme"

I ranghi del Celle Varazze in questo momento restano ancora in parte limitati, ma assolutamente ben coesi.

Il numero degli assenti resta ancora rilevante, ma i risultati ottenuti dalle civette stanno regalando tante conferme a mister Pisano e alla dirigenza biancoblu.

Sul campo è arrivata infatti la seconda vittoria consecutiva, con il blitz (2-1) in casa del Gozzano:

«È stata una gara aperta, con un primo tempo ricco di occasioni da entrambe le parti. Loro potevano chiudere avanti di due gol, ma anche noi abbiamo avuto più di un’opportunità per segnare. Nella ripresa abbiamo sistemato alcune cose e la squadra è stata fantastica per lo spirito con cui ha ribaltato la partita. Sono felice per i giocatori che hanno trovato spazio dall’inizio e che finora non avevano ancora giocato, così come per chi ha esordito a gara in corso. Si è visto un gruppo unito, con tanti ragazzi della scorsa stagione: ci siamo conquistati la vittoria sul campo».

Sui possibili condizionamenti legati al ricorso del Club Milano, Pisano è netto:

«Assolutamente no. Quei tre punti devono ancora toglierceli ma, indipendentemente da cosa accadrà, per noi quella contro i biancorossi resterà una vittoria sul campo. I fatti parlano: abbiamo conquistato sei punti, che potevano essere anche sette senza il gol del Ligorna in pieno recupero, in un momento per noi di totale emergenza. Non sarà certo una classifica pubblicata sui siti a farci cambiare idea su ciò che siamo: in questo momento abbiamo una consapevolezza enorme».

Il pensiero al derby con il Vado, in programma mercoledì, si focalizzerà solo da domani:

«Adesso riposiamoci, da lunedì ci concentreremo sul turno infrasettimanale».