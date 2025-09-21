Calcio. La Baia Alassio rialza la testa, il Bragno si sveglia tardi e cede 2-1

BAIA ALASSIO AUXILIUM - BRAGNO 2-1 (52' Castagna, 59' Sacco - 79' El Bouchi)





51' FINISCE QUA! LA BAIA ALASSIO BATTE 2-1 IL BRAGNO!

45' saranno sei i minuti di recupero

43' Sardo lancia Bologna per Gasco

40' il Bragno si proietta in avanti, cinque alla fine

34' EL BOUCHI! LA RIAPRE IL BRAGNO! IL CENTROCAMPISTA SI INVENTA UN DESTRO AL VOLO, ERRORACCIO PERO' DI GANDOLFO...

32' Perrier rileva Castagna, tanti applausi per il centravanti da parte dei sostenitori gialloneri

30' Canonica ci mette il piedone per salvare il tris di Gasco. Continua a ballare la difesa valbormidese

28' cambio Bragno: Oddera per Gamba

26' Bragno sorpreso per l'ennesima volta, Sacco testa i riflessi di Canonica, poi è Melegazzi a sparare a lato di un palmo. I padroni di casa stanno ampiamente legittimando il risultato

23' problemi muscolari per Di Mari, entra Mehmetaj

21' Pregliasco per Monni nel Bragno

18' mancino di Di Mari in corsa, pallone sull'esterno della rete

15' ammonito El Bouchi, pallone colpito con la mano

14' IL RADDOPPIO DELLA BAIA ALASSIO! SACCO! ANCORA IN TILT LA DIFESA DEL BRAGNO, IL CAPITANO INSACCA DI TESTA SUGLI SVILUPPI DI CALCIO D'ANGOLO

13' un cambio per parte: Niba per Gomes nel Bragno, Combi rileva invece Messaoud.

11' si mette in proprio vinci dopo il recupero palal su El Bouchi, destro incorsa coraggioso ma privo di misura

7' BAIA ALASSIO IN VANTAGGIO! CASTAGNA! TAP IN VINCENTE DOPO UN'AZIONE INSISTITA DELLE VESPE! COMPLETAMENTE SORPRESA LA DIFESA DEL BRAGNO

3' tentativo anche per Melegazzi, una telefonata centrale per Canonica

3' corner Baia, stacca di testa Filippo Ferraro, il numero 21 non trova però il giusto impatto con il pallone

2' subito un cambio per Sardo, c'è Paltrinieri per Barison

1' si riparte!

SECONDO TEMPO





46' squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero

43' proteste giallonere per un'uscita di Canonica, per i giocatori della Baia Alassio fuori dall'area, il primo assistente lascia correre il gioco

41' il Bragno prova a forzare in due occasioni centralmente con Gomes e El Bouchi, risponde Di Mari stoppato da Canonica

34' si vede Monni a destra per il Bragno, Gomes non trova lo stacco

29' gara molto impastata, seppur non manchino i giocatori di qualità su entrambi i fronti

22' formazioni praticamente speculari in campo: due linee a quattro in difesa e mediana con Di Mari e Gamba a orbitare alle spalle di Castagna e Gomes

15' si propone il Bragno a destro, Monni in ritardo sul tiro cross, poteva essere un'opportunità interessante

12' rispondono subito i padroni di casa, Sacco chiama Canonica alla parata in corner

11' recupera palla El Bouchi, Di Martino trova campo in posizione centrale, conclusione a lato di un paio di metri

8' primo tiro della partita a firma Bragno, il destro di Monni è potente ma impreciso

3' tante novità in campo per la Baia Alassio Auxilium, Sardo del resto non aveva nascosto il proprio malcontento dopo la debacle con il Savona

1' si parte!

PRIMO TEMPO



BAIA ALASSIO AUXILIUM: Gandolfo, Vinci, Gasco, Aicardi, Barison, Di Mari, Castagna, Ferraro, Messaoud, Sacco, Melegazzi.

A disposizione: Pampararo, Combi, Mehmetaj, Paltrinieri, Sufali, Cannizzaro, Maurizio, Perrier, Bologna.

Allenatore: Sardo



BRAGNO: Canonica, Vasiunin, Esposito, El Bouchi, Gallo, Perovic, Panelli, Gamba, Gomes, Di Martino, Monni

A disposizione: Fois, Bausano, Rogna, Niba, Pregliasco, Bovio, Longagna, Horma, Oddera.

Allenatore: Ferraro



Arbitro: Ponzetto di Genova

Assistenti: Hasa e Calo di Albenga