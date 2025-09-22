Meeting giovanile di pallapugno: festa e sport per 46 squadre

Domenica 21 settembre si è svolto il Meeting giovanile di pallapugno promosso dalla Fipap, una giornata all’insegna dello sport e della partecipazione.

La mattinata si è aperta nel centro di Cuneo con la sfilata delle 46 squadre lungo via Roma, alla presenza della vicepresidente Stefania Toselli, di alcuni consiglieri federali, dell’assessore allo Sport della Città di Cuneo Valter Fantino e di Mauro Bernardi, membro del CdA della Fondazione CRC, storica sostenitrice delle attività giovanili della Federazione italiana pallapugno.

Successivamente, le squadre si sono distribuite sui diversi campi: Caraglio, Monastero di Dronero, Peveragno, San Rocco di Bernezzo e San Pietro del Gallo. Le finali si sono giocate tutte nello sferisterio di Caraglio, con le premiazioni finali alla presenza dell’assessore allo Sport del Comune di Caraglio, Silvia Pellegrino.

Sul piano sportivo, a dominare è stato il Ricca, capace di centrare tre successi: nei Promozionali, negli Esordienti (con la Pro Paschese) e nei Pulcini (contro la Merlese). Negli Allievi ha trionfato la San Leonardo, mentre nella categoria Under 21 si è imposta la Subalcuneo sulla Virtus Langhe.



RISULTATI E TABELLINI

UNDER 21

Subalcuneo – Virtus Langhe 6-0

Subalcuneo: Luca Armando, Nicolò Vit, Alessio Serra, Martina Giubergia (Matteo Re, Federico Folghera). Dt: Mattia Dho.

Virtus Langhe: Alberto Fresia Dotta, Romano Arnulfo, Andrea Baudino, Matteo Chiarla. Dt: Enrico Arnulfo.

Arbitri: Luca Ardissone e Michele Sclavo



ALLIEVI

San Leonardo – Pro Paschese 7-0

San Leonardo: Mattia Rovere, Mattia Gandolfi, Mirko Perrone, Samuele Gandolfi. Dt: Fabio Ricca.

Pro Paschese: Patrick Calandri, Alessandro Baracco, Matteo Vinai, Efrem Mangiapane. Dt: Sergio Gasco.

Arbitri: Salvatore Nasca e Michele Sclavo



ESORDIENTI

Ricca – Pro Paschese 4-2

Ricca: Andrea Quazzo, Francesco Marenda, Achille Marchisio, Samuele Bertola (Celeste Nada). Dt: Matteo Biestro.

Pro Paschese: Michele Roatta, Paolo Peira, Antonio Bonelli, Michele Bongioanni (Matteo Tomatis). Dt: Enrico Bonelli.

Arbitri: Michele Sclavo e Salvatore Nasca



PULCINI

Ricca – Merlese 3-2

Ricca: Simone Castagnotti, Sebastian Noè, Edoardo Scavino, Gabriele Castagnotti (Christian Sorba, Lavinia Travaglio). Dt: Joseph Morena.

Merlese: Andrea Dadone, Lorenzo Oreglia, Mattia Rossi, Walae Belcaid (Francesco Manfredi). Dt: Adriano Bovetti.

Arbitri: Bruno Grasso e Gianpiero Artusio



PROMOZIONALI

Ricca – Pro Paschese 5-3

Ricca: Riccardo Scavino, Leonardo Deabate, Pietro Carbone, Gabriele Noè. Dt: Alberto Rissolio.

Pro Paschese: Edoardo Basso, Ettore Vinai, Anna Turco, Emma Bongioanni. Dt: Massimiliano Anfossi.

Arbitri: Gianpiero Artusio e Bruno Grasso