Calcio, Pontelungo due su due. Il gol di Guardone nel finale di gara fa esplodere i granata (VIDEO)

Partita ricca di emozioni quella tra Pontelungo e Serra Riccò, alla fine la formazione granata si impone per 3 a 2 con un goal del suo capitano!

Al 25’ Delfino apre le marcature per i padroni di casa con una bella percussione personale. Al 32’ arriva il raddoppio: Farinazzo, dopo che il pallone aveva colpito il palo, raccoglie la respinta e insacca con un bel tiro per il 2-0. Il Serra Riccò reagisce e al 37’ accorcia le distanze grazie al rigore trasformato da Severi.

Nella ripresa i gialloblù trovano il pareggio ancora dagli undici metri con lo specialista Severi, che firma il 2-2. Ma quando sembrava tutto fatto il peri, all’ultimo assalto è un ritrovato capitan Guardone con un tiro da fuori a far esplodere il pubblico del "Riva"!

Due su due, in attesa del ricorso della Superba, la squadra di Zanardini inizia al meglio il suo campionato.