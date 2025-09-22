Calcio, Rocchettese. Anche il campo di Piana Crixia è stato devastato dall'alluvione, Ferrero: "Aspettiamo che si ritirino le acque per valutare i danni" (FOTO)

I campi di Dego e Piana Crixia, come sottolineato dal consigliere Franco Rebella, sono stati i due campi da gioco maggiormente colpiti dalla furia dell'alluvione.

Da un anno il campo di Piana è il nuovo quartier generale della Rocchettese, costretta nuovamente a confrontarsi con la furia di madre natura.

"Tutti e due i nostri campi - ha spiegato Simone Ferrero - sono stati colpiti e totalmente allagati. La situazione è di evidente difficoltà, ma aspettiamo il ritiro completo delle acque, sia a Piana Crixia che a Rocchetta, per poter compiere tutte le valutazioni del caso".