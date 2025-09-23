 / Altri sport

Altri sport | 23 settembre 2025, 18:15

Loano, lavori al PalaGarassini: saranno consolidati gli appoggi degli archi in legno della struttura

Si tratta di un intervento da 135mila euro per la manutenzione straordinaria

Prenderanno il via il 25 settembre i lavori di consolidamento degli appoggi degli archi in legno lamellare del PalaGarassini di via Matteotti a Loano.

L'intervento strutturale, rientra nell'ambito delle manutenzioni straordinarie agli immobili comunali che l'amministrazione comunale sta costantemente attuando nell'ambito del proprio mandato ed è teso a consolidare gli attacchi lignei agli appoggi delle travi portanti.

L'intervento, affidato all'impresa Srg Costruzioni Edili, comporta una spesa complessiva pari 135 mila euro.

Il termine contrattuale per l'esecuzione dei lavori è di 130 giorni, periodo durante il quale l'utenza potrà continuare ad usufruire regolarmente degli spazi del palazzetto dello sport senza alcuna interferenza.

Redazione

