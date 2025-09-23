Calcio, Vado. Le strade con Mattia Di Giosia si separano: rescissione consensuale col centrocampista

Le strade di Mattia Di Giosia e quella del Vado si separano ufficialmente.

E' infatti di queste ore la notizia della rescissione consensuale tra la società rossoblù e il centrocampista classe 2006, che finora aveva trovato pochissimo spazio nelle scelte di mister Roselli dopo aver firmato la scorsa estate arrivando dalla Vibonese.

A controbilanciare un'uscita c'è però anche un ottimo motivo per sorridere in casa del sodalizio del presidente Tarabotto. Dopo il turno infrasettimanale, il tecnico potrà nuovamente contare sul ritorno col gruppo dell'esperto centrale Andrea Bussaglia.

Il centrocampista, ex tra le altre di Rimini e Cittadella, tornerà a disposizione dopo l'infortunio al ginocchio che lo aveva tristemente visto coinvolto lo scorso gennaio, proprio mentre era tra i più in forma dei vadesi.