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Calcio | 10 giugno 2026, 10:35

Calciomercato | Pietra Ligure, sempre più vicini i ritorni di Erald Balla e Gianmarco Insolito

Pressing serrato del Millesimo su Malagrida

Calciomercato | Pietra Ligure, sempre più vicini i ritorni di Erald Balla e Gianmarco Insolito

Il Pietra Ligure è pronto a riaccogliere due volti ben conosciuti al "Devincenzi". La società biancoceleste è infatti vicina a chiudere due operazioni che andrebbero a rinforzare attacco e difesa in vista della prossima stagione.

Per il reparto offensivo prende quota il ritorno di Gianmarco Insolito, reduce dall'esperienza in Serie D con il Celle Varazze, mentre per la retroguardia sarebbe ormai a un passo il rientro di Erald Balla, dopo le ultime annate trascorse con le maglie di Borgio Verezzi e San Francesco Loano.

Sul fronte delle trattative, la sessione estiva potrebbe risultare meno movimentata dal punto di vista numerico rispetto a dodici mesi fa. L'ossatura della squadra, però, non dovrebbe subire particolari cambiamenti: Giglio e altri elementi di spicco hanno già trovato l'accordo per la permanenza, consentendo così al Pietra Ligure di mantenere un elevato livello di competitività.

Parallelamente continuano anche i movimenti in uscita. Dopo gli addii già annunciati di Pili, Sogno e Faedo, resta da monitorare la situazione di Malagrida: l'attaccante esterno classe 2008 è infatti sempre più vicino al trasferimento al Millesimo.

Lorenzo Tortarolo

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