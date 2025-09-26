Calcio, Eccellenza. Le designazioni per la terza giornata: l'anticipo tra Carcarese e Pietra Ligure a Bergonzi

ATHLETIC CLUB ALBARO – ARENZANO FOOTBALL CLUB
Arbitro: Marco Ghiurca (Torino)
Assistente 1: Lorenzo Toro (Chiavari)
Assistente 2: Andrea Chiefalo (Savona)
CAMPOMORONE SANT’OLCESE – SAN FRANCESCO LOANO
Arbitro: Giacomo Fraticelli (Genova)
Assistente 1: Michele Bernardini (Genova)
Assistente 2: Jacopo Nicolò Pascale (Genova)
CARCARESE – PIETRA LIGURE 1956
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Jetmir Hasa (Albenga)
Assistente 2: Filippo Morbelli (Albenga)
FEZZANESE – SPORTING TAGGIA SANREMO
Arbitro: Manuel Zambelli (Lodi)
Assistente 1: Edoardo Bondi (Genova)
Assistente 2: Gioia Dainese (Chiavari)
FOOTBALL GENOVA CALCIO – GOLFOPARADISO PRORECCO C.A.
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Riccardo Dell’Imperio (Novi Ligure)
Assistente 2: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
MILLESIMO CALCIO – BUSALLA CALCIO
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Giorgio Galante (Genova)
Assistente 2: Florjana Doci (Savona)
MOLASSANA BOERO A.S.D. – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
Arbitro: Giorgio Carida (Genova)
Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)
Assistente 2: Catello Gasparo (Genova)
RIVASAMBA H.C.A. – VOLTRESE VULTUR SSDARL
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Nicola Penasso (Albenga)
Assistente 2: Melis Filangieri (Chiavari)