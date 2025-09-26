Calciomercato. Nolese pigliatutto, per mister Saccone c'è anche Roascio

L'annuncio biancorosso:

La Polisportiva Nolese è lieta di annunciare l’arrivo del difensore centrale Gabriele Roascio, classe 1999.

Reduce da importanti stagioni di vertice nel Campionato di Promozione con la maglia granata del Pontelungo, Roascio porta con sé esperienza, solidità e carisma, caratteristiche che hanno contraddistinto il suo percorso negli ultimi anni.

Fisico imponente e grande personalità in campo, il ventiseienne andrà a rinforzare ulteriormente il reparto arretrato a disposizione di mister Pietro Saccone, aumentando le alternative e la competitività interna della squadra.

Il segretario della società, Mauro Maggioni, ha voluto sottolineare l’importanza di questo colpo di mercato, esprimendo parole di stima e soddisfazione:

«Innanzitutto mi sento di fare i complimenti al nostro Direttore Sportivo Pietro Bordone per la faraonica campagna acquisti che sta portando avanti. Ammetto che faccio ancora fatica a comprendere come sia riuscito a convincere calciatori titolari in Promozione a scendere in Seconda Categoria, senza alcuna promessa di rimborsi ma semplicemente con l’entusiasmo e la voglia di entrare a far parte di una famiglia grande, unita e felice. Questo dimostra che esistono ancora i veri valori dello sport e la gioia di giocare a calcio per passione.»

Maggioni ha poi concluso con un pensiero rivolto alla nuova sfida che attende la squadra:

«Sono molto contento di poter dare il benvenuto a Gabriele a nome di tutta la società. Non invidio il mister, che avrà il compito – non semplice ma stimolante – di gestire una rosa di altissima qualità e molto numerosa. La forza della panchina dovrà essere la nostra arma vincente: speriamo che i ragazzi restino sempre concentrati e pronti a sfruttare al meglio ogni occasione che capiterà loro.»

Con l’arrivo di Roascio, la Nolese conferma la propria ambizione e la volontà di affrontare al meglio la stagione, contando non solo sul talento individuale, ma anche sullo spirito di gruppo e sui valori autentici che da sempre contraddistinguono la società.