Calcio | 27 settembre 2025, 15:54

Calcio. Eccellenza, nessun gol nell'anticipo: al "Corrent" è 0-0 tra Carcarese e Pietra Ligure

Tanto agonismo ma poca lucidità negli ultimi venti metri: la squadra di Battistel meglio in avvio, biancocelesti pericolosi con Sogno (traversa) e Insolito senza però trovare la via della rete

CARCARESE - PIETRA LIGURE  0-0

FINISCE QUI! RETI BIANCHE AL "CORRENT", L'ANTICIPO TRA CARCARESE E PIETRA LIGURE FINISCE 0-0 

92' giallo anche per Ghirardi, punita la perdita di tempo

91' ammonito Bertoni, secondo tempo con tanti falli e gioco più spezzettato

90' Rovere in corsa calcia alle stelle, saranno cinque i minuti di recupero 

88' giallo per Bablyuk, scintille intanto tra le due panchine

88' Bertoni dal limite, deviazione avversaria e tiro dalla bandierina, ci crede la Carcarese

87' ottima la prova di Ferrero, altro traversone in mezzo leggermente lungo per la testa di Kosiqi

86' Castiglione col sinistro dai ventidue metri, conclusione masticata che si perde a lato

85' esce proprio Berretta, minuti finali per Cancellara

83' Berretta prova a incunearsi in area tra due maglie avversarie, commette però fallo il numero dieci biancorosso

79' è il momento di Kosiqi nella Carcarese, fuori Poggi

76' doppio cambio per Moraglia: Dominici e Castiglione al posto di Fatnassi e Giglio

75' il destro di prima da parte di Berretta sulla corta respinta aerea della difesa pietrese, doppia deviazione e sfera sul fondo

71' Iorio in netto ritardo da dietro su Ferrero, scatta l'ammonizione anche per il classe '07 pietrese

69' occasione per Sogno liberato da Rovere al limite, L.Moretti in scivolata riesce a deviare quel tanto che basta per levare il pallone dallo specchio

66' giallo per Ferrero

64' primo cambio anche per Battistel, Chiarlone rileva Brovida

60' Ghirardi sul secondo palo a cercare Bablyuk, pallone colpito di testa senza precisione, rinvio dal fondo per il Pietra

59' Rovere per Faedo, primo cambio ordinato da Moraglia

58' ripartenza fulminea di Brovida, Giglio spende il fallo da ammonizione, non è d'accordo l'ex Imperia con le decisione dell'arbitro

56' il numero sette biancoceleste continua ad essere il più pericoloso dei suoi, altro destro da fuori che costringe Giribaldi alla deviazione in angolo

53' ed è Insolito a calciare, respinge la barriera biancorossa

52' Insolito guadagna punizione dal limite, le palle inattive possono essere un fattore decisivo per le sorti della gara

51' intensità e agonismo sui livelli del primo tempo, da entrambe le parti però manca quel pizzico di qualità negli ultimi trenta metri

49' angolo ad uscire di Brovida, incornata di Poggi che si perde a lato, la Carcarese risponde subito all'iniziativa del Pietra

47' punizione laterale di Insolito, colpo di testa di Sogno che non va distante dal bersaglio, prima occasione della ripresa di marca pietrese

46' si ricomincia senza cambi

SECONDO TEMPO

 

45' altro cross di Berretta a cercare Poggi, pallone letto bene dalla difesa biancoceleste, su questa iniziativa si chiude il primo tempo al "Corrent", 0-0 tra Carcarese e Pietra Ligure

37' ammonito in panchina Gandolfo

32' Berretta dal fondo mette in mezzo un gran pallone, sul primo palo ci pensa Gasco ad anticipare Poggi, corner per i valbormidesi

31' meglio la squadra di Moraglia in questa fase centrale di primo tempo, Sogno vince il duello con Prato guadagnando un altro calcio d'angolo, su cui è bravo Giribaldi in uscita alta ad allontanare la minaccia

28' pasticcio di Galli che si fa soffiare palla al limite, Insolito non scarta il regalo calciando di poco a lato, che occasione per il Pietra

26' traversone di Giglio e nuovo giro dalla bandierina per i biancocelesti, che stanno cercando di alzare i giri del motore dopo un avvio sottotono

23' TRAVERSA DI SOGNO! Incornata sul primo palo dell'attaccante argentino, la sfera colpisce la parte superiore della traversa e si perde sul fondo

22' Insolito ingaggia il duello con Bablyuk, pallone in corner, il primo a favore dei biancocelesti

17' Carcarese ancora in avanti, Brovida in verticale per Poggi, il secondo assistente ravvisa però la posizione di offside dell'attaccante biancorosso

12' ammonito Sogno, intervento in ritardo su Berretta, primo giallo della gara estratto da Bergonzi

9' Insolito col destro dal limite, conclusione telefonata che Giribaldi controlla senza problemi

5' ritmi subito alti, squadre che provano a muovere palla in velocità

2' subito una chance per i padroni di casa: Bablyuk se ne va a destra, diagonale respinto con i pugni da Duberti, sfera sui piedi di Bertoni che col mancino trova una seconda respinta, questa volta da parte della difesa pietrese

1' si parte! Carcarese in completo grigio con richiami biancorossi, maglia biancoceleste con pantaloncini per il Pietra

Qualche minuto di ritardo per sistemare la rete della porta alla sinistra della tribuna, 

PRIMO TEMPO 

Formazioni

CARCARESE: Giribaldi, Bablyuk, Ghirardi, Prato, L. Moretti, Galli, Brovida, Bertoni, Poggi, Berretta, Ferrero. A disposizione: Sciascia, Berruti, Cancellara, Castellano, Chiarlone, Bonifacino, Kosiqi, Garcia, Spozio. Allenatore: Battistel

PIETRA LIGURE: Duberti, Gasco, Ravoncoli, Odasso, Insolito, Giglio, Sogno, Aicardi, Faedo, Iorio, Fatnassi. A disposizione: Iliano, Parodi, Castiglione, Dominici, Rovere, Pavese, Siriu, Malagrida, Prudente. Allenatore: Moraglia

Arbitro: Bergonzi di Savona

Assistenti: Hasa e Morbelli di Albenga

Paolo Garassino

