Calcio. Eccellenza, nessun gol nell'anticipo: al "Corrent" è 0-0 tra Carcarese e Pietra Ligure

CARCARESE - PIETRA LIGURE 0-0
FINISCE QUI! RETI BIANCHE AL "CORRENT", L'ANTICIPO TRA CARCARESE E PIETRA LIGURE FINISCE 0-0
92' giallo anche per Ghirardi, punita la perdita di tempo
91' ammonito Bertoni, secondo tempo con tanti falli e gioco più spezzettato
90' Rovere in corsa calcia alle stelle, saranno cinque i minuti di recupero
88' giallo per Bablyuk, scintille intanto tra le due panchine
88' Bertoni dal limite, deviazione avversaria e tiro dalla bandierina, ci crede la Carcarese
87' ottima la prova di Ferrero, altro traversone in mezzo leggermente lungo per la testa di Kosiqi
86' Castiglione col sinistro dai ventidue metri, conclusione masticata che si perde a lato
85' esce proprio Berretta, minuti finali per Cancellara
83' Berretta prova a incunearsi in area tra due maglie avversarie, commette però fallo il numero dieci biancorosso
79' è il momento di Kosiqi nella Carcarese, fuori Poggi
76' doppio cambio per Moraglia: Dominici e Castiglione al posto di Fatnassi e Giglio
75' il destro di prima da parte di Berretta sulla corta respinta aerea della difesa pietrese, doppia deviazione e sfera sul fondo
71' Iorio in netto ritardo da dietro su Ferrero, scatta l'ammonizione anche per il classe '07 pietrese
69' occasione per Sogno liberato da Rovere al limite, L.Moretti in scivolata riesce a deviare quel tanto che basta per levare il pallone dallo specchio
66' giallo per Ferrero
64' primo cambio anche per Battistel, Chiarlone rileva Brovida
60' Ghirardi sul secondo palo a cercare Bablyuk, pallone colpito di testa senza precisione, rinvio dal fondo per il Pietra
59' Rovere per Faedo, primo cambio ordinato da Moraglia
58' ripartenza fulminea di Brovida, Giglio spende il fallo da ammonizione, non è d'accordo l'ex Imperia con le decisione dell'arbitro
56' il numero sette biancoceleste continua ad essere il più pericoloso dei suoi, altro destro da fuori che costringe Giribaldi alla deviazione in angolo
53' ed è Insolito a calciare, respinge la barriera biancorossa
52' Insolito guadagna punizione dal limite, le palle inattive possono essere un fattore decisivo per le sorti della gara
51' intensità e agonismo sui livelli del primo tempo, da entrambe le parti però manca quel pizzico di qualità negli ultimi trenta metri
49' angolo ad uscire di Brovida, incornata di Poggi che si perde a lato, la Carcarese risponde subito all'iniziativa del Pietra
47' punizione laterale di Insolito, colpo di testa di Sogno che non va distante dal bersaglio, prima occasione della ripresa di marca pietrese
46' si ricomincia senza cambi
SECONDO TEMPO
45' altro cross di Berretta a cercare Poggi, pallone letto bene dalla difesa biancoceleste, su questa iniziativa si chiude il primo tempo al "Corrent", 0-0 tra Carcarese e Pietra Ligure
37' ammonito in panchina Gandolfo
32' Berretta dal fondo mette in mezzo un gran pallone, sul primo palo ci pensa Gasco ad anticipare Poggi, corner per i valbormidesi
31' meglio la squadra di Moraglia in questa fase centrale di primo tempo, Sogno vince il duello con Prato guadagnando un altro calcio d'angolo, su cui è bravo Giribaldi in uscita alta ad allontanare la minaccia
28' pasticcio di Galli che si fa soffiare palla al limite, Insolito non scarta il regalo calciando di poco a lato, che occasione per il Pietra
26' traversone di Giglio e nuovo giro dalla bandierina per i biancocelesti, che stanno cercando di alzare i giri del motore dopo un avvio sottotono
23' TRAVERSA DI SOGNO! Incornata sul primo palo dell'attaccante argentino, la sfera colpisce la parte superiore della traversa e si perde sul fondo
22' Insolito ingaggia il duello con Bablyuk, pallone in corner, il primo a favore dei biancocelesti
17' Carcarese ancora in avanti, Brovida in verticale per Poggi, il secondo assistente ravvisa però la posizione di offside dell'attaccante biancorosso
12' ammonito Sogno, intervento in ritardo su Berretta, primo giallo della gara estratto da Bergonzi
9' Insolito col destro dal limite, conclusione telefonata che Giribaldi controlla senza problemi
5' ritmi subito alti, squadre che provano a muovere palla in velocità
2' subito una chance per i padroni di casa: Bablyuk se ne va a destra, diagonale respinto con i pugni da Duberti, sfera sui piedi di Bertoni che col mancino trova una seconda respinta, questa volta da parte della difesa pietrese
1' si parte! Carcarese in completo grigio con richiami biancorossi, maglia biancoceleste con pantaloncini per il Pietra
Qualche minuto di ritardo per sistemare la rete della porta alla sinistra della tribuna,
PRIMO TEMPO
Formazioni:
CARCARESE: Giribaldi, Bablyuk, Ghirardi, Prato, L. Moretti, Galli, Brovida, Bertoni, Poggi, Berretta, Ferrero. A disposizione: Sciascia, Berruti, Cancellara, Castellano, Chiarlone, Bonifacino, Kosiqi, Garcia, Spozio. Allenatore: Battistel
PIETRA LIGURE: Duberti, Gasco, Ravoncoli, Odasso, Insolito, Giglio, Sogno, Aicardi, Faedo, Iorio, Fatnassi. A disposizione: Iliano, Parodi, Castiglione, Dominici, Rovere, Pavese, Siriu, Malagrida, Prudente. Allenatore: Moraglia
Arbitro: Bergonzi di Savona
Assistenti: Hasa e Morbelli di Albenga