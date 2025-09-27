Albissola, una domenica di sport e mare con Stile Libero ASD

Una giornata di sport, mare e divertimento attende atleti, famiglie e appassionati grazie all’iniziativa organizzata da Stile Libero ASD. L’appuntamento è per domenica 28 ad Albissola Marina, con un programma ricco di gare, attività e momenti di condivisione.

Il ritrovo è fissato dalle 8.30 presso il Lido Spa Resort Albissola Marina. Si comincerà alle 10.00 con la prova del Mezzo Miglio, seguita alle 10.45 dalla competizione dedicata ai più piccoli, i 400 Kids. Alle 11.30 sarà la volta del Miglio in Linea, con partenza dalla Lega Navale di Albisola Superiore e arrivo al Lido Spa Resort Albissola Marina. La mattinata si concluderà con le staffette delle 12.50 e le premiazioni delle 13.30.

Il pomeriggio sarà invece dedicato a un momento speciale: alle 15.30 la vicecampionessa olimpica di Rio 2016, Rachele Bruni, terrà una masterclass presso la Lega Navale di Albisola Superiore (passeggiata Eugenio Montale 2). Al termine dell’incontro, i partecipanti saranno accolti da un rinfresco offerto dalla stessa Lega Navale.

Tutti gli iscritti riceveranno un pacco gara con cuffia, asciugamano, acqua, barretta e buono ristoro. Le gare saranno cronometrate con sistema automatico a chip by Endu, mentre le premiazioni saranno curate dalle autorità locali.

L’evento rientra nel circuito I’M PONENTE open water e life saving, patrocinato e supportato dai comuni di Albisola Superiore e Albissola Marina, dalla Fondazione A. De Mari e da diversi supporter tecnici.

Le informazioni dettagliate e il link per le iscrizioni sono disponibili sul sito www.stilelibero.fun, sezione “Circuito I’m Ponente”.