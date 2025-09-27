 / Calcio

Calcio | 27 settembre 2025, 10:58

Calcio, Eccellenza. Anticipo tutto savonese al Corrent, Carcarese e Pietra Ligure vanno a caccia di punti pesanti

Fischio d'inizio alle 16:00

Calcio, Eccellenza. Anticipo tutto savonese al Corrent, Carcarese e Pietra Ligure vanno a caccia di punti pesanti

Secondo derby  provinciale consecutivo nell'arco di pochi giorni per Carcarese e Pietra Ligure.

Se i biancocelesti sono riusciti a superare  il Millesimo, domenica scorsa i biancorossi di Battistel hanno fatto visita alla San Francesco Loano, pareggiando al Merlo a reti bianche.

Un segno X emerso anche per la formazione di Moraglia in casa del Golfo Pro Recco.

Ecco perchè, nonostante si sia alla terza giornata, entrambe le squadre devono continuare a macinare punti: i valbormidesi per dare fiato alla propria classifica, mentre gli ospiti per continuare ad alimentare un inizio stagione all'altezza dei propri obiettivi.

Alle 16:00 al "Corrent" il signor Bergonzi di Savona darà il via a una partita sulla carta giocata a viso aperto, complice la mentalità offensiva che da sempre caratterizza le squadre di Battistel e Moraglia.

Livescore e webcronaca su Svsport.it.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium