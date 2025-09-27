Calcio, Eccellenza. Anticipo tutto savonese al Corrent, Carcarese e Pietra Ligure vanno a caccia di punti pesanti

Secondo derby provinciale consecutivo nell'arco di pochi giorni per Carcarese e Pietra Ligure.
Se i biancocelesti sono riusciti a superare il Millesimo, domenica scorsa i biancorossi di Battistel hanno fatto visita alla San Francesco Loano, pareggiando al Merlo a reti bianche.
Un segno X emerso anche per la formazione di Moraglia in casa del Golfo Pro Recco.
Ecco perchè, nonostante si sia alla terza giornata, entrambe le squadre devono continuare a macinare punti: i valbormidesi per dare fiato alla propria classifica, mentre gli ospiti per continuare ad alimentare un inizio stagione all'altezza dei propri obiettivi.
Alle 16:00 al "Corrent" il signor Bergonzi di Savona darà il via a una partita sulla carta giocata a viso aperto, complice la mentalità offensiva che da sempre caratterizza le squadre di Battistel e Moraglia.
Livescore e webcronaca su Svsport.it.