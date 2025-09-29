Calcio. Il Savona torna a ruggire contro la Sampierdarenese. Cola "I ragazzi hanno risposto presente, Gaggero coltellino svizzero" (VIDEO)

Resta a dir poco complicata la situazione infortuni in casa Savona, ma il successo per 3-0 sulla Sampierdarenese può rivelarsi ssenza dubbio come la medicina migliore per allontanare i pensieri negativi.
Il successo degli Striscioni, nonostante la coperta particolarmente corta, non è mai stato in dubbio, anche grazie al livello di applicazione dei ragazzi di mister Cola.
Il tecnico ha speso parole importanti per Gaggero, illustrando anche le probabili tempistiche di recupero degli infortunati.
La variabile resta Sassari, dopo il colpo alla testa subito nella sfida di coppa contro l'Albissole: all'attaccante gira ancora la testa, seppur le sue condizioni non destino particolari preoccupazioni.