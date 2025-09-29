Volley. il 16° Torneo Internazionale “Sempre con Noi” va in Slovenia, a Carcare trionfa il Radol’ka

Si archivia la 16° edizione del torneo internazionale SEMPRE CON NOI organizzato dalla pallavolo Carcare con un plauso generale per il gioco dimostrato dalle 8 formazioni partecipanti.

La nostra società – commenta il Presidente Lorenzo – intende mantenere viva la tradizione del torneo di valenza oltre confine in ricordo dei nostri predecessori, è il minimo che si possa fare per la loro dedizione allo sport. Un evento al quale collabora tutto il nostro direttivo e volontari. Un torneo unico nel suo genere, trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo grazie alla regia televisiva di Arcidiacono Federico. Un gruppo collaudato del quale ne siamo fieri.

Le 8 le squadre che si sono alternate nei palazzetti di Cairo Montenotte e su quello principale di Carcare, hanno fornito uno spettacolo di ottima pallavolo in tutte le fasi, sia esse preliminari che finali. Un test di puro agonismo. Due giorni di estenuanti gare che hanno messo alla prova la fisicità delle atlete e la pazienza dei loro allenatori. Ogni gara rappresentava un livello superiore di gioco per poi pareggiarsi nella seconda fase conclusiva del torneo.

Ma procediamo per ordine: la fase di qualificazione vede conquistare le prime due posizioni utili per il passaggio alle semifinali per il girone A di Carcare Il Mondovì Volley e le rumene del CSU TARGU, mentre su quello di Cairo primeggiano l’Alessandria Volley e le Slovene del Radol’ka che militano nella loro massima serie. Nulla da fare per le 4 compagini di B2 il Valle Belbo, Lilliput, Moncalieri Lasalliano e Milano V.T. rimaste fuori dalla testa classifica benchè abbiano combattuto in maniera esemplare.

Lo scenario delle gare per la conquista del trofeo Vitrum&Glass prende subito forma agonistica aprendo la prima gara tra le slovene del Radol’ca e le rumene del CSU TARGU quest’ultima cede, con onore delle armi, alla competitiva formazione slovena che conquista il ticket per la finalissima.

Pronta la sfida tra le due piemontesi dell’Alessandria Volley e del Mondovi. Primo set lo conquista 25/22 l’Alessandria che si fa sfuggire la doppietta e quindi il Mondovi pareggia i conti co un 25/21 il che conduce al terzo vinto da Alessandria 16/14.

Decretata quindi la finale tra le slovene e le piemontesi che ci riporta proprio alla prima gara del torneo dove sul campo di Cairo Montenotte a sfidarsi sono proprio queste formazioni, gara vinta dalle slovene con i parziali 25/18 25/23 24/26.

Come da copione, la finale si annuncia con gli inni nazionali pre partita e poi immergersi in un combattuto match che vede il primo set a favore delle slovene con 25/20. Le alessandrine con ci stanno e mettono subito in difficoltà le avversarie che alla fine cedono al pareggio set 25/13. Terzo set, decisivo, le slovene si caricano di agonismo che da ragione al loro gioco e vincono la gara 15/13. Amarezza in casa Alessandria ma soddisfazione per ciò che si è visto in campo. Le ragazze alessandrine del coach Bruno Napolitano si arrendono solo in finale giocando punto su punto contro la fortissima formazione Slovena O.K. Radol’ca di Radovlijca allenata da Tilen KOZAMERNIK dal curriculum di tutto rispetto avendo allenato la nazionale senior femminile slovena e per 10 anni ha allenato in Turchia ottenendo innumerevoli successi in Europa.

Quindi il prestigioso trofeo della Viutrum&Glass espatria meritatamente in Slovenia.

Il sindaco di Carcare Rodolfo MIRRI esprime il suo plauso sull’edizione del torneo: Carcare si offre positivamente ad ospitare grandi eventi di interesse sia nazionale che oltre confine, è indubbio che per noi rappresentano un valore aggiunto in termini di visibilità e non solo. Anche questa edizione dell’internazionale, trova la nostra soddisfazione, ed ho assistito divertito alle gare ed allo spirito di sportività dimostrato. Siamo sempre al fianco delle società promotrici di questi eventi e ringrazio lo staff della Pallavolo Carcare che dimostra di saper ben gestire eventi sportivi di spicco come questo che cade proprio nel loro cinquantesimo compleanno che abbiamo festeggiato proprio la scorsa settimana con l’intitolazione del palazzetto a Stefano TICINETO cofondatore della pallavolo Carcare. Un saluto alle squadre intervenute e come comune li aspetto alla prossima edizione.

La classifica finale del 16.mo torneo sempre con noi trofeo Vitrum&Glass è così definita:

8° Milano Volley Team

7° Valle Belbo

6° Lilliput Pallavolo

5° Lasalliana Volley

4° CSU Targu

3° Mondovi Volley

2° Alessandria Volley

1° Radol’ka

Assegnati anche i premi individuali :

MIGLIOR LIBERO – Isabella MONACO (Mondovi)

MIGLIOR CENTRALE – Giada AGAZZI (Alessandria)

MIGLIOR PALLEGGIO - Eva Pogačar (Radol’ca)

MIGLIOR ATTACCO – Irene BOVOLO (Alessandria)

Miglior giocatore MVP – Klara Kregar Dolenc (Radol’ca)



