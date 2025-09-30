Carola Maccagno, oro mondiale a squadre: a Siviglia ancora un successo per la spadista finalese

Torna a casa con una medaglia d’oro al collo Carola Maccagno, giovane spadista ligure che ha trionfato ai Campionati del Mondo Militari di scherma disputati a Siviglia. L’atleta dell’Aeronautica Militare, di base al Giardino di Milano, ha conquistato il titolo nella spada femminile a squadre insieme alle compagne Roberta Marzani, Alessandra Bozza e Nicol Foietta.

Il quartetto azzurro ha superato in semifinale la Svizzera con il punteggio di 35-32, per poi imporsi nella finalissima sull’Ucraina con un emozionante 40-37. Un successo prestigioso che porta l’Italia sul gradino più alto del podio e che rappresenta per Maccagno una rivincita dopo il quarto posto nella prova individuale, sfumata a un soffio dalla medaglia.

Una gran bella soddisfazione per la giovane atleta che ha mosso i primi passi nella scherma nella Polisportiva del Finale, nella sezione “Scuola di scherma Leonpancaldo”, seguita dal Maestro Sergio Nasoni.