Rugby, Savona ok in amichevole: successo 42-24 contro Alessandria

È cominciata la nuova stagione del Savona Rugby, guidato dal tecnico argentino Alejandro Eschoyez. Sabato scorso, sul campo della Fontanassa, i biancorossi hanno inaugurato il 2025/'26 con un’amichevole contro l’URPA Rugby Alessandria, imponendosi con il netto risultato di 42-24.

Per la formazione savonese si è trattato di un test particolarmente positivo, che ha permesso di valutare la condizione fisica del gruppo e i primi meccanismi di gioco in vista degli impegni ufficiali.

Il Savona è iscritto al prossimo campionato di Serie C, dove affronterà un girone ligure ricco di sfide affascinanti. Gli avversari saranno Pro Recco, Amatori Genova, Spezia, Imperia, Province dell’Ovest, CFFS Vespe Cogoleto e i cadetti del CUS Genova.