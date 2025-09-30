Priamar, dopo il ko con la Nolese mister Ferraro chiede un salto di qualità: "Serve più consapevolezza per stare in alto" (VIDEO)

Ha pagato a caro prezzo gli errori commessi concedendo alla Nolese poche palle gol, praticamente tutte capitalizzate al massimo dai biancorossi, la Priamar, sconfitta al "Mazzucco" nell'ultima uscita di Coppa Liguria.
Il 3-0 dei padroni di casa taglia di fatto fuori i savonesi dalla competizione, coi ragazzi di mister Davide Ferraro che potranno ora concentrarsi esclusivamente sul campionato, in una stagione dove sono tra i maggiormente attesi.
Un ruolo per mantenere il quale il tecnico, nel post partita, ha chiesto maggior consapevolezza nel lavoro anche settimanale per rimettersi subito in sesto, lasciando da parte il rammarico per la prestazione che non ha fruttato punti.