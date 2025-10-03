Presentata la storica Sagra del Marrone di Roccavione [VIDEO]

Nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre 2025 è stata presentata alla stampa, presso la Sala G. Vercellotti dell'ATL del Cuneese, la 62^ edizione della Sagra del marrone, la più antica sagra del Piemonte dedicata al pregiato frutto autunnale.

"Il programma della manifestazione è molto ricco" ha commentato il Sindaco Paolo Giraudo, che ha ricordato come "la fiera affondi le radici nella storia e rappresenti oggi, nuovamente, una vetrina per Roccavione e per le valli Gesso e Vermenagna."

Tante le bancarelle di espositori che animeranno le vie del paese domenica 12 ottobre, con prodotti locali e attività volte a presentare il meglio del territorio e dell'offerta enogastronomica locale.

Le dichiarazioni del sindaco Giraudo, del vicesindaco De Carlini e della presidente dell'Atl del Cuneese Giordano (GUARDA IL VIDEO)