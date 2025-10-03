 / Altri sport

Altri sport | 03 ottobre 2025, 16:30

Presentata la storica Sagra del Marrone di Roccavione [VIDEO]

Le dichiarazioni del sindaco Giraudo, del vicesindaco De Carlini e della presidente dell'Atl del Cuneese Giordano

Nella foto: un momento della conferenza stampa ospitata presso l'ATL del Cuneese. Al tavolo, da sn: la Presidente dell'ATL Gabriella Giordano, l'Assessore Davide Termini, il Sindaco Paolo Giraudo, Vice Sindaco Marco De Carlini, la Sig.ra Claudia Massa e la Presidente del Comitato Nova Rocca Ilenia Mozzone

Nella foto: un momento della conferenza stampa ospitata presso l'ATL del Cuneese. Al tavolo, da sn: la Presidente dell'ATL Gabriella Giordano, l'Assessore Davide Termini, il Sindaco Paolo Giraudo, Vice Sindaco Marco De Carlini, la Sig.ra Claudia Massa e la Presidente del Comitato Nova Rocca Ilenia Mozzone

Nel pomeriggio di giovedì 2 ottobre 2025 è stata presentata alla stampa, presso la Sala G. Vercellotti dell'ATL del Cuneese, la 62^ edizione della Sagra del marrone, la più antica sagra del Piemonte dedicata al pregiato frutto autunnale. 

"Il programma della manifestazione è molto ricco" ha commentato il Sindaco Paolo Giraudo, che ha ricordato come "la fiera affondi le radici nella storia e rappresenti oggi, nuovamente, una vetrina per Roccavione e per le valli Gesso e Vermenagna." 

Tante le bancarelle di espositori che animeranno le vie del paese domenica 12 ottobre, con prodotti locali e attività volte a presentare il meglio del territorio e dell'offerta enogastronomica locale. 

Le dichiarazioni del sindaco Giraudo, del vicesindaco De Carlini e della presidente dell'Atl del Cuneese Giordano (GUARDA IL VIDEO)

Qui il programma completo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium