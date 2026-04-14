Baseball | Under 13, trasferta di carattere per le Eagles finalesi contro La Loggia

Quella di domenica 12 aprile 2026, è stata una giornata molto positiva per le Eagles Under 13 della Riviera Aquila Baseball Softball A.S.D., Settore della Polisportiva del Finale, impegnate nella prima trasferta stagionale sul campo de La Loggia.

Entrambe le partite vedevano le Eagles opposte a una delle realtà più forti del panorama nazionale: La Loggia ha infatti conquistato due scudetti, nel 2013 e nel 2014. Alla vigilia, una prestazione dignitosa sarebbe già stata soddisfacente. Invece, le ragazze e i ragazzi sono andati ben oltre le aspettative.

Le Eagles partono forte e tengono testa alle torinesi sin dalle prime battute: il primo inning si chiude infatti sul 4-4. Nel secondo arriva però l’episodio che cambia l’inerzia della gara: tre ingenuità in attacco, proprio mentre la lanciatrice avversaria era in difficoltà, impediscono di mettere la testa avanti con decisione. Chiudono il parziale senza segnare e La Loggia ne approfitta immediatamente, trovando altri quattro punti.

Le Aquilotte, però, non si disuniscono e non crollano.

Arianna Righetto sale in cattedra nel cerchio di lancio, Mia Nderjaku ed Elena Troiso guidano una difesa attenta e solida, mentre sull’esterno Francesco Pio si fa notare per la sicurezza sulle prese al volo. In attacco, Illary Santos, Anna Cantero, Amelia Cani e Tobias Mihuta colpiscono con continuità, mettendo più volte in difficoltà la difesa di casa.

Da lì in avanti il distacco non cambia più: le Eagles restano in partita fino alla fine, senza mai mollare, contro avversarie più esperte e abituate a certi livelli. Il finale dice 12-8 per La Loggia, ma resta una prova di grande valore.

La seconda partita, vinta ancora dalle torinesi e valida per la Friends Cup, ha permesso al manager finalese Sergio Formentelli di inserire nuove forze e sperimentare anche nuove soluzioni nel cerchio di lancio.

“La veterana Illary Santos ha lanciato con potenza e precisione, ma era importante testare anche altre possibilità. La piccolissima Alessia Angelillo ed Emily Nderjaku, all’esordio nel ruolo, sono state la sorpresa della giornata: autorità, determinazione e nessun timore davanti alle forti mazze torinesi. Youness Tazrout, invece, si è rivelato un vero incubo sulle basi per la difesa avversaria.

Positivi anche i segnali arrivati da Noha Zanandrea e Charlie Melgarejo, in evidente crescita.

Nelle partite di ritorno, a Finale Ligure, contano di far loro un bello sgambetto. Lo staff tecnico è di alto livello ed estremamente motivato: Luca Battaglieri, Matteo Battaglieri, Lori Lecini, Lorenzo Arzani, Matteo Mascarino e gli innesti tecnici sanremesi Flavia Ciliberto e Michele Righetto sono la squadra tecnica che può portarli veramente in alto”.

Questo il commento che proviene dal Settore Baseball Softball.

Ora si guarda avanti: Domenica 19 Aprile nuova trasferta a Novara contro una pericolosa Porta Mortara.