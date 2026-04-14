Sinner, Paolini, Federica Pellegrini e Valentino Rossi: i cimeli delle "Stelle nello Sport" all'asta per la Gigi Ghirotti

Il mondo dello sport italiano si mobilita ancora una volta per la solidarietà al fianco di Stelle nello Sport, il progetto che da 27 anni promuove lo sport e i suoi valori sostenendo la Fondazione Gigi Ghirotti nelle cure palliative per malati oncologici e di sla.

Su https://memorabid.com/stellenellosport è davvero una settimana speciale, dedicata ai collezionisti e agli appassionati, con una selezione di cimeli unici donati dai più grandi protagonisti delle scene nazionali e internazionali. Dalle leggende del motociclismo alle icone del tennis moderno, ogni oggetto racconta una storia di sacrificio, talento e generosità. L'intero ricavato è donato alla Fondazione Gigi Ghirotti ETS.

Il pezzo pregiato dell’asta è senza dubbio la maglia ufficiale della “100 km dei Campioni” autografata da Valentino Rossi. Un pezzo di storia proveniente direttamente dal Ranch di Tavullia. Ad arricchire il comparto motori, grazie alle Fiamme Oro, troviamo lo zaino e il set di cappellini (bianco e blu) autografati daSimone Corsi, simboli di una carriera vissuta sempre al massimo.



Con il tennis italiano ai vertici mondiali, i pezzi in palio sono veri “must-have”. Una pallina gigante delle ATP Finals con la firma di Jannik Sinner, reduce dalla brillante vittoria a Montecarlo. Per celebrare il grande tennis femminile, la maglietta rosa “For The Woman” autografata dalle campionesse olimpiche Jasmine Paolini e Sara Errani.



Non poteva mancare la “Divina”: Federica Pellegrini partecipa con l’iconica cuffia e il suo libro. Il nuoto azzurro è ben rappresentato anche dalla maglia della Nazionale autografata dal talento Alberto Razzetti e dal kit completo di Mario Sanzullo(Fiamme Oro), comprensivo di pantaloncino autografato e cappelli.



Per gli amanti della “noble art”, un pezzo da brividi: il guantone autografato dal gigante d’oro Roberto Cammarelle. La precisione è invece protagonista con la Fitarco, che mette in palio oggetti legati a Elisa Roner, la stella del compound che punta a Los Angeles 2028, e Simone Barbieri, fresco vincitore dei World Games.



L’asta prosegue con le maglie ufficiali della Nazionale Maschile di pallacanestroautografate dal roster azzurro. Due maglie (azzurra e bianca) del giovane talento golfistico Andrea Romano. La maglia autografata del canoista Gabriele Casadei, protagonista assoluto della velocità azzurra.

