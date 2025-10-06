 / Altri sport

Pallapugno: I risultati delle finali, categoria per categoria

PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D'ALBA

SERIE A Banca d’Alba - Finale (andata)
Terre del Barolo Albese - Marchisio Nocciole Cortemilia 11-10

SERIE A Banca d’Alba - Finale (ritorno)
Sabato 11 ottobre ore 14.30
a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia - Terre del Barolo Albese
 

PALLAPUGNO: SERIE B

SERIE B - Finale (andata)
Gottasecca - Bcc Pianfei Pro Paschese 7-11

SERIE B - Finale (ritorno)
Da definire
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese - Gottasecca
 

PALLAPUGNO: SERIE C1

SERIE C1 - Finale (andata)
Centro Incontri Gallese - Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 5-11

SERIE C1 - Finale (ritorno)
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva - Centro Incontri Gallese 11-0

Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva campione d'Italia
 

PALLAPUGNO: SERIE C2

SERIE C2 - Finale (andata)
Pro Paschese B - Subalcuneo 4-11

SERIE C2 - Finale (ritorno)
Subalcuneo - Pro Paschese B 11-7

Subalcuneo campione d'Italia
 

PALLAPUGNO: FEMMINILE

FEMMINILE - Finale (andata)
Amici del Castello - San Leonardo 9-7

FEMMINILE - Finale (ritorno)
San Leonardo - Amici del Castello 5-9

Amici del Castello campione d'Italia
 

PALLAPUGNO: UNDER 21

UNDER 21 - Finale (andata)
Subalcuneo - Speb 5-9

UNDER 21 - Finale (ritorno)
Speb - Subalcuneo 7-9

UNDER 21 - Finale (spareggio)
Da definire
Subalcuneo - Speb
 

PALLAPUGNO: ALLIEVI

ALLIEVI - Finale (andata)
San Leonardo - Bubbio 8-6

ALLIEVI - Finale (ritorno)
Da definire
a Monastero Bormida: Bubbio - San Leonardo
 

PALLAPUGNO: ESORDIENTI

ESORDIENTI - Finale (andata)
Lunedì 6 ottobre ore 17.30
a Ricca: Ricca - San Leonardo

ESORDIENTI - Finale (ritorno)
Da definire
a Imperia: San Leonardo - Ricca
 

PALLAPUGNO: PULCINI

PULCINI - Finale (andata)
Ricca - San Leonardo A 7-2

PULCINI - Finale (ritorno)
Da definire
a Imperia: San Leonardo A - Ricca
 

PALLAPUGNO: PROMOZIONALI

PROMOZIONALI - Finale (andata)
Pro Paschese A - Ricca A 2-7

PROMOZIONALI - Finale (ritorno)
Ricca A - Pro Paschese A 7-5

Ricca A campione d'Italia

