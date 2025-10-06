Pallapugno: I risultati delle finali, categoria per categoria

PALLAPUGNO: SERIE A BANCA D'ALBA
SERIE A Banca d’Alba - Finale (andata)
Terre del Barolo Albese - Marchisio Nocciole Cortemilia 11-10
SERIE A Banca d’Alba - Finale (ritorno)
Sabato 11 ottobre ore 14.30
a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia - Terre del Barolo Albese
PALLAPUGNO: SERIE B
SERIE B - Finale (andata)
Gottasecca - Bcc Pianfei Pro Paschese 7-11
SERIE B - Finale (ritorno)
Da definire
a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese - Gottasecca
PALLAPUGNO: SERIE C1
SERIE C1 - Finale (andata)
Centro Incontri Gallese - Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva 5-11
SERIE C1 - Finale (ritorno)
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva - Centro Incontri Gallese 11-0
Spaccio Faccia Vetrerie Giacosa Ceva campione d'Italia
PALLAPUGNO: SERIE C2
SERIE C2 - Finale (andata)
Pro Paschese B - Subalcuneo 4-11
SERIE C2 - Finale (ritorno)
Subalcuneo - Pro Paschese B 11-7
Subalcuneo campione d'Italia
PALLAPUGNO: FEMMINILE
FEMMINILE - Finale (andata)
Amici del Castello - San Leonardo 9-7
FEMMINILE - Finale (ritorno)
San Leonardo - Amici del Castello 5-9
Amici del Castello campione d'Italia
PALLAPUGNO: UNDER 21
UNDER 21 - Finale (andata)
Subalcuneo - Speb 5-9
UNDER 21 - Finale (ritorno)
Speb - Subalcuneo 7-9
UNDER 21 - Finale (spareggio)
Da definire
Subalcuneo - Speb
PALLAPUGNO: ALLIEVI
ALLIEVI - Finale (andata)
San Leonardo - Bubbio 8-6
ALLIEVI - Finale (ritorno)
Da definire
a Monastero Bormida: Bubbio - San Leonardo
PALLAPUGNO: ESORDIENTI
ESORDIENTI - Finale (andata)
Lunedì 6 ottobre ore 17.30
a Ricca: Ricca - San Leonardo
ESORDIENTI - Finale (ritorno)
Da definire
a Imperia: San Leonardo - Ricca
PALLAPUGNO: PULCINI
PULCINI - Finale (andata)
Ricca - San Leonardo A 7-2
PULCINI - Finale (ritorno)
Da definire
a Imperia: San Leonardo A - Ricca
PALLAPUGNO: PROMOZIONALI
PROMOZIONALI - Finale (andata)
Pro Paschese A - Ricca A 2-7
PROMOZIONALI - Finale (ritorno)
Ricca A - Pro Paschese A 7-5
Ricca A campione d'Italia