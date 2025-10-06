Pollice alto per il collegiale di sitting voley, grande risposta da parte di Laigueglia

Grandissimo successo per il collegiale della nazionale italiana di sitting volley svoltosi a Laigueglia sui suggestivi campi del Riviera Beach Volley, in mezzo ai caratteristici gozzi dei pescatori.

Sotto la direzione tecnica del Ct Marcello Marchesi, gli atleti nazionali sono stati protagonisti di uno splendido week end premiato dal sole.

Cornacchione Francesco (Campobasso), Cuoghi Tommaso (Modena), Dalmasso Roberto (Cuneo), Dalpane Davide(Ravenna), Di Ielsi Emanuele (Termoli), Nadai Davide (Treviso), sono stati protagonisti nella giornata di sabato di due sessioni tecniche di allenamento e, nella domenica, di uno straordinario triangolare con Entella Chiavari Sitting Volley e una rappresentativa Pallavolo Liguria, nuova realtà volley frutto della fusione di Vbc Savona e Cus Genova.

Ai saluti istituzionali da segnalare la presenza del presidente Fipav Liguria Paolo Bassi, in carica da gennaio 2025, e del consigliere Alessandro Cartosso, che hanno raggiunto il sindaco Giorgio Manfredi e il consigliere con delega allo Sport Lino Bersani per dare il benvenuto alla nazionale e al suo direttore tecnico.

“Una grandissima emozione ospitare qui i ragazzi straordinari della nazionale sitting a Laigueglia, prima della loro partenza per la Coppa del Mondo negli Stati Uniti d’America – spiega il presidente Riviera Beach Volley Alessio Marri – è stato stupendo riscontrare anche un grande interesse nel pubblico.”

“Esperienza da ripetere”, il commento entusiasta del Ct Marcello Marchesi.

Intanto il Riviera Beach Volley si prepara ad ospitare su 12 campi la terza edizione autunnale dello Spring Beach Camp, il camp di allenamento più grande d’Italia, guidato dal Riviera insieme a Mba Milano, Cus Torino Beach Volley e Asd Underbeach di Novara, con altre 8 società di beach volley, tra cui la locale Be.Vo San Bartolomeo e realtà fino alla Valle d’Aosta.

In contemporanea, il Riviera ospiterà su 6 campi un B1 1500 maschile e femminile ad Andora, unendo così attività amatoriale e professionisti.