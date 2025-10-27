Volley, Serie D. Troppa Sabazia per l'Acqua di Calizzano Carcare, le ospiti passano 3-0 (FOTOSERVIZIO)

La rinnovata e giovanissima formazione biancorossa fa il proprio esordio fra le mura amiche, al cospetto della corazzata Sabazia, incitata da un folto e caloroso pubblico. La società valbormidese che quest'anno ha festeggiato il 50° dalla fondazione, ha dovuto per motivi di studio rinunciare all'apporto di parecchie atlete presenti in rosa lo scorso anno, aprendo di fatto un nuovo ciclo, integrando la rosa con le promettenti leve 2010/2011.

Non sarà un anno facile ma Fazio e Giordani proveranno a mantenere la categoria e a far crescere questo gruppo con ottime prospettive per gli anni a venire. Tornando all'incontro di sabato, le biancorosse se pur sconfitte, si sono ben comportate tenendo dignitosamente il campo. In tutti e tre i set hanno battagliato ad armi pari con le forti avversarie guidate in panchina dall'ex Valle, che a Carcare ha lasciato ottimi ricordi, bravissime in ricezione e ficcanti negli attacchi per poi cedere nel finale più per inesperienza e tenuta mentale che per inferiorità tecnica.Persi a 17 e a 15 i primi due set, le valligiane hanno disputato un eccellente terzo set, perso ai vantaggi dopo averlo condotto dall'inizio alla fine. Un vero peccato, perché sia per il gioco che per il morale lo avrebbero meritato.