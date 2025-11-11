Spotorno, primo storico successo tra i maschi per Riviera Beach Volley: nel "Silver" trionfa il duo Arpino-Ciangherotti. Successo tra le donne per Guliano-Montedoro

Il Riviera Beach Volley ha messo a segno un successo storico espugnando per la prima volta il Palabeach di Spotorno nella categoria Silver maschile del campionato italiano per società Fipav. La vittoria è stata conquistata dalla coppia composta da Felix Arpino e Matteo Ciangherotti, che ha primeggiato su un totale di 17 coppie iscritte.

Il duo savonese ha offerto una performance di alto livello, come testimonia lo stesso Arpino: "Vinte tutte le partite 2 a 0 con molto ordine disputando ottime gare. Le volte che siamo andati in difficoltà abbiamo rialzato subito il ritmo sino la finale vinta 15-10 e 15-7".

Sul podio del Silver maschile, al secondo e terzo posto si sono classificate due formazioni del Genova Beach Club: Biasoli - Delforno e Giordano - Latte.

Per quanto riguarda il campionato Gold femminile, l'evento, realizzato dalla società condotta dal duo genovese Furfato-Gigante, ha visto il trionfo delle padrone di casa del Palabeach Spotorno. La coppia Giada Gulisano e Martina Montedoro ha sconfitto in finale il duo milanese Fasano-Molino dell'Atletico Beach Volley. Il terzo gradino del podio è stato occupato dalla coppia Montinaro-Serafini del Genova Beach Club.

L'associazione sportiva dilettantistica Riviera Beach Volley (RBV) ha intanto chiuso quella che viene definita come la sua decima e più straordinaria stagione outdoor. I numeri della società ligure risultano impressionanti: 97 campi montati, allestiti e smontati; 9 diverse location coinvolte, estese su tutta la Liguria da Taggia a Chiavari; oltre 5000 partecipanti ai tornei federali.

Il Riviera Beach Volley si posiziona come la società italiana con il maggior numero di eventi federali realizzati sul territorio nazionale, con: 9 tornei B1 a montepremi, 36 tappe di Serie Beach e 32 tappe del Campionato Italiano per Società.

Anche l'attività promozionale e di comunicazione ha registrato dati notevoli, oltre alla capacità organizzativa che ha fatto registrare il record in un singolo giorno con 32 campi e 288 coppie partecipanti.