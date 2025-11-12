Volley femminile. Finale forza tre a Carcare, il fotoservizio di Bruno Oliveri

Il Finale dell'ex Bruzzo, come non ricordare i trascorsi in B2 con il sodalizio biancorosso, conquista l'intera posta nella quarta partita del campionato di serie D, rimanendo nei quartieri alti della classifica, mentre le valligiane rimangono ancora al palo assieme all'Imperia Volley.

Entrambe giovanissime le formazioni scese in campo al Ticineto di Carcare, la differenza ancora una volta l'ha fatta, la mentalità vincente, il crederci, che purtroppo è mancato alla compagine di Carcare, che lotta, gioca alla pari con le avversarie fino ai punti finali, per poi bloccarsi sul più bello. Il primo set, bello ed equilibrato, anche se entrambe le formazioni hanno commesso parecchi svarioni è stato vinto sul filo di lana dalle finalesi 25 a 23. Nel secondo set Fazio ha dato la giusta motivazione alle sue ragazze che hanno recepito e si sono portate avanti di diversi punti, tanto da costringere Bruzzo a chiedere time out. Riprese a metà set hanno nuovamente prodotto un allungo per poi arenarsi e venire superate nel finale 25 a 20.



Nel terzo si ripete ancora l'altalenante rendimento delle valligiane, che nonostante i cambi finiscono per perdere 25 a 21. Le giovanissime biancorosse devono imparare a lottare e a credere di più nel loro potenziale. Questo blocco psicologico potrebbe sparire con la conquista dei primi punti ridando serenità a tutto l'ambiente.