Calcio, Veloce. Il tandem Ceraolo - Morbelli ad interim in attesa del nuovo tecnico, il club ringrazia i tesserati dimissionari

Sono arrivate le note ufficiali della Veloce in merito alle importanti novità tecniche emerse già dalla primissima mattinata. Presto i granata avranno un nuovo tecnico, ma al momento la gestione della prima squadra è stata affidata a Rino Ceraolo e Alessandro Morbelli.



Nel comunicato, la società savonese ha ringraziato mister Ghione:

"La FBC Veloce 1910 e’ a comunicare di aver consensualmente risolto il rapporto di collaborazione con Mister Massimiliano Ghione. Nel ricordo dell’entusiasmante stagione sportiva 2024/25, la Società porge a Max i più sentiti ringraziamenti per il prezioso e fattivo lavoro svolto, nonché i migliori auguri per il proseguimento, sia in ambito privato, che sportivo. Nell’attesa di presentare il nuovo allenatore, la gestione della I^ squadra e’ stata temporaneamente affidata a Mister Rino Ceraalo ed a Mister Alessandro Morbelli".



Pochi istanti dopo è arrivata anche la nota di commiato per il ds Cosentino:

"La FBC Veloce 1910 e’ altresì’ a comunicare di aver consensualmente risolto il rapporto di collaborazione con il DS Andrea Cosentino, al quale porge i ringraziamenti per il seppur breve lavoro svolto ed augura le migliori fortune per il prosieguo".