09 ottobre 2025

Calcio. Reset Veloce: si è dimesso mister Ghione, con lui anche il ds Cosentino e lo staff tecnico

Il tecnico: "Discordia sul piano gestionale e non tecnico"

E' arrivata di buon mattino la notizia della profonda rivoluzione in casa Veloce.

Mister Ghione da ieri non è più infatti il tecnico granata. Con lui hanno rassegnato le dimissioni anche lo staff tecnico e il direttore sportivo Andrea Cosentino.

"Da ieri sera io e il mio dtaff, Cosentino, Scarfo' e Vassalli, non siamo più i responsabili dell area tecnica della Veloce. abbiamo formalizzato le dimissioni - spiega Ghione - peraltro già date domenica scorsa dopo la partita di campionato, il pomo della discordia è di natura gestionale e non tecnica, ringraziamo la Società Veloce per il periodo vincente vissuto insieme augurandole di ottenere i risultati prefissati"

