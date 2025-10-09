Giudice Sportivo, Promozione. Domenica da danzioni pesanti: cinque turni a Benedini, quattro a Bassi e Castagna

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 5/10/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (I INFR)
PASTORE PIETRO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
SPINETTA MATTEO (CAPERANESE 2015)
DAMONTE GEROLAMO (LEGINO 1910)
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 6/11/2025
OLIVA MICHELE (SAN DESIDERIO)
SQUALIFICA FINO AL 23/10/2025
ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)
AMMONIZIONE (III INFR)
COLA EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
AMMONIZIONE (II INFR)
SCHIAZZA CORRADO (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
FABIANI PAOLO (TARROS SARZANESE SRL)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
BENEDINI GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)
Al 40° pt, a gioco in svolgimento ma a palla lontana, colpiva volontariamente un avversario all'altezza del capo provocando conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
CASTAGNA AMERIGO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
Al 34° pt, rivolgeva ripetutamente al ddg un'espressione gravemente ingiuriosa.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PLACIDO ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)
Al 10° del st, durante un momento di tensione fra le squadre, prendeva per il collo un avversario e lo colpiva con uno schiaffo al volto, senza provocare conseguenze lesive.
OTTOGALLI MATTEO (SUPERBA CALCIO 2017)
Al 10° del st, durante un momento di tensione fra le squadre, prendeva per il collo un avversario e lo colpiva con uno schiaffo al volto, senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PITTALUGA ALESSANDRO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
MACAGNO MANUELE (ALBISSOLE 1909)
CONTI FILIPPO (CALVARESE 1923)
VACCAREZZA ALBERTO (SAMMARGHERITESE 1903)
SANGUINETTI NICOLA (SANTERENZINA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
BASSI SAMUELE (MASONE)
Al termine della gara rivolgeva al ddg e all'AA1 un'espressione ingiuriosa ed una irriguardosa.
AMMONIZIONE (III INFR)
COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)
CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
SALVETTI GIACOMO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
PIANA MATTEO (LEGINO 1910)
BARDI ALESSIO (MASONE)
MARCHELLI LUCA (MASONE)
STALTARI SIMONE (PONTELUNGO 1949)
MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)
CALLA LORENZO (SUPERBA CALCIO 2017)
SIRI STEFANO (SUPERBA CALCIO 2017)
MAZZOLINI EMANUELE (VALLESCRIVIA 2018)
AMMONIZIONE (II INFR)
ALTAMORE MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
CARBONE ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
PEIROTTI MICHELE (ANGELO BAIARDO)
PORRO ALBERTO (ANGELO BAIARDO)
GASCO FILIPPO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)
CAVALLO STEFANO (CA DE RISSI SG)
MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)
FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)
D’AMICO JARI (CAPERANESE 2015)
SANGUINETI ANDREA (CAPERANESE 2015)
PUDDU DANIELE (FINALE)
DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)
SCALDARELLA ANTONIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)
BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)
BIANCATO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)
PRAGLIA MATTIA (LITTLE CLUB JAMES)
PULSONI STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)
DI MARTINO MIRKO (NEW BRAGNO CALCIO)
EL BOUCHI EL MEHDI (NEW BRAGNO CALCIO)
RASO MARCO (PRAESE 1945)
MOLINARI LEONARDO (SAMPIERDARENESE)
BEVEGNI FILIPPO (SAN DESIDERIO)
MONTERMINI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
PALMISANO DANIEL (SUPERBA CALCIO 2017)
AMMONIZIONE (I INFR)
MONTENEGRO CASTILL RUBEN D. (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)
DORNO FABIAN (ALBISSOLE 1909)
IADANZA FRANCESCO (ALBISSOLE 1909)
MASTROGIOVANNI ANDREA (CA DE RISSI SG)
TANDAZO VASCONEZ NICOLO A. (CA DE RISSI SG)
GAMBINO STEFANO (CANALETTO SEPOR)
PORCELLA GABRIELE (CAPERANESE 2015)
BELUFFI LUCA (CERIALE PROGETTO CALCIO)
RENDA LEONARDO (CERIALE PROGETTO CALCIO)
FOCE JACOPO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
BALLONE LEONARDO (FINALE)
BAZZANO FILIPPO (FINALE)
LUFRANO CRISTIAN (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MINARDI IACOPO (LEGINO 1910)
VEZZOLLA SIMONE (LEGINO 1910)
BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)
MOGGIA SEBASTIANO (LEVANTO CALCIO)
MONACIZZO CHRISTIAN (LEVANTO CALCIO)
ROSAIA CRISTIANO (LEVANTO CALCIO)
MERIALDO ALESSANDRO (MASONE)
CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)
ROCCA ANDREA (PONTELUNGO 1949)
GALLOTTI LORENZO (SAMMARGHERITESE 1903)
TRAVERSO MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)
VIRTUOSI ANDREA (SAMMARGHERITESE 1903)
CAPPELLETTI GIOVANNI (SAMPIERDARENESE)
DURANTE CHRISTIAN (SAMPIERDARENESE)
PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)
BUGLI LUCA (SAN CIPRIANO)
BORDINO NICCOLO (SANTERENZINA)
FURIO NICCOLO (SANTERENZINA)
INCORVAIA ALESSANDRO (SAVONA F.B.C. 1907)
ZUNINO ELIA (SAVONA F.B.C. 1907)
BAFFI NICHOLAS (SERRA RICCO 1971)
CAROGLIO FILIPPO (SERRA RICCO 1971)
CIAMPA DAVIDE (SERRA RICCO 1971)
CRUDELI MATTEO AGOSTINO (SERRA RICCO 1971)
RAVENNA CHRISTIAN (SERRA RICCO 1971)
SIDDI GABRIELE (SERRA RICCO 1971)
EBAINETTI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)