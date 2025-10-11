Calcio Macchia tra il derby vinto e la classifica: "Felici per la nostra gente, contenti del primato ma non possono paragonarci ai top team" (VIDEO)

Il derby tra Millesimo e Carcarese si è colorato di giallorosso grazie alla rete di Totaro, permettendo così al Millesimo di trascorrere il sabato sera in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza.
Una partita tirata e combattuta, quella del Viglino, con l'esito finale aperto a ogni soluzione, come ha confermato mister Fabio Macchia nel post partita.
Il tecnico tira però il freno a mano rispetto alle ambizioni stagionali, confermando il Pietra Ligure e il Rivasamba davanti a tutte nella sua ipotetica griglia di partenza.