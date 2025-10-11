 / Calcio

Calcio | 11 ottobre 2025, 18:42

Calcio Macchia tra il derby vinto e la classifica: "Felici per la nostra gente, contenti del primato ma non possono paragonarci ai top team" (VIDEO)

Calcio Macchia tra il derby vinto e la classifica: &quot;Felici per la nostra gente, contenti del primato ma non possono paragonarci ai top team&quot; (VIDEO)

Il derby tra Millesimo e Carcarese si è colorato di giallorosso grazie alla rete di Totaro, permettendo così al Millesimo di trascorrere il sabato sera in vetta alla classifica del campionato di Eccellenza.

Una partita tirata e combattuta, quella del Viglino, con l'esito finale aperto a ogni soluzione, come ha confermato mister Fabio Macchia nel post partita.

Il tecnico tira però il freno a mano  rispetto alle ambizioni stagionali, confermando il Pietra Ligure e il Rivasamba davanti a tutte nella sua ipotetica griglia di partenza.

News collegate:
 Calcio, Carcarese a bocca asciutta a Millesimo, Battistel: "In difficoltà nei primi 20 minuti. Il mal di gol? Creiamo tanto, dobbiamo insistere" (VIDEO) - 11-10-25 19:07
 Calcio. Eccellenza, Totaro gol e il Millesimo continua a volare: Carcarese battuta 1-0 nel derby - 11-10-25 15:26

Paolo Garassino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium