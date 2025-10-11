Calcio. Eccellenza, Totaro gol e il Millesimo continua a volare: Carcarese battuta 1-0 nel derby

MILLESIMO - CARCARESE 1-0 (20' Totaro)
FINISCE QUI! IL DERBY E' ANCORA DEL MILLESIMO! AL "VIGLINO" DECIDE TOTARO NEL PRIMO TEMPO, CARCARESE KO 1-0. La squadra di Macchia per una notte in solitaria in testa alla classifica
92' ultimi disperati assalti della Carcarese, il Millesimo gioca con il cronometro. Nel frattempo a terra Cancellara dopo un corpo a corpo con un avversario
90' quattro minuti di recupero
88' a terra Ndiaye dopo uno scontro con Poggi, Corellino interrompe il gioco per verificare le condizioni del difensore di casa
87' Bablyuk si libera al tiro dai venti metri, il suo sinistro rasoterra è però troppo debole per impensierire Conde
86' c'è invece l'ingresso di Guarco nel Millesimo, lascia il campo Villar. Cancellara per Berretta è l'ultima mossa della panchina della Carcarese
85' Battistel si gioca il tutto per tutto, dentro Ferrero al posto di Galli, biancorossi super offensivi nel tentativo di raddrizzare il derby
82' si aprono spazi interessanti per le ripartenze dei giallorossi, Villar appoggia al limite per Cigliutti, sinistro fuori misura
81' Facello tenta di sorprendere Sciascia dalla lunghissima distanza, sfera che si perde però sul fondo
80' contropiede Millesimo avviato con eleganza e qualità da Facello, il tentativo si conclude però con il fallo in attacco ai danni di Prato, punizione per la Carcarese
78' quarto cambio per Macchia, dentro Y. Vittori al posto di Piccardo
76' Gadau rileva un esausto Totaro, il cui gol sta decidendo fin qui il derby
74' Facello libera Piccardo a tu per tu con Sciascia, l'attaccante giallorosso viene contrastato da dietro al momento del tiro, Corellino lascia correre tra le proteste della panchina giallorossa, letteralmente inferocita per il mancato fischio del direttore di gara. Ne fa le spese Macchia che viene ammonito
72' Battistel si gioca la carta Garcia, esce Chiarlone
70' nel Millesimo entra Facello al posto di A. Vittori
69' chance clamorosa per la Carcarese: sponda aerea di Kosiqi che libera Brovida a tu per tu con Conde, il sinistro a botta sicura del numero sette biancorossa centra in pieno il portiere di casa, sul tap in successivo Chiarlone non riesce a impattare bene la sfera spedendo a lato
65' Macchia non rischia inserendo subito Bovio per l'ammonito Sicca, nella Carcarese spazio a Ghirardi al posto di Nonnis
63' giallo per Sicca, punito il fallo su Chiarlone, proteste dei giocatori di casa
60' TRAVERSA DI A. VITTORI! Destro dal limite che si stampa vicino all'incrocio, Millesimo a centimetri dal raddoppio
55' proteste giallorosse per un possibile tocco di mano in area sul cross di Gualtieri, Corellino fa ampi cenni di proseguire
53' alla Carcarese sta mancando incisività in area avversaria, tante le situazioni pericolose create dalla squadra di Battistel, senza però trovare la zampata vincente
51' fallo tattico di Chiarlone che spezza una ripartenza del Millesimo, Corellino estrae il cartellino giallo
49' si riscatta l'esterno biancorosso che se ne va sulla destra guadagnando tiro dalla bandierina, ritmi subito frizzanti anche in questo avvio di ripresa
48' errore di Brovida che spalanca la strada a Villar, bravo Sciascia ad opporsi deviando il sinistro del capitano giallorosso ed evitando il gol del 2-0
46' si riparte! Nella Carcarese in campo Kosiqi al posto di Bertoni, doppia punta pesante per Battistel
SECONDO TEMPO
Finisce il primo tempo al "Viglino": conduce 1-0 il Millesimo grazie alla rete di Totaro al 20'. Bene in avvio la squadra di Macchia, con la Carcarese padrona del campo nella seconda metà di frazione e vicina al pari in due occasioni con Bertoni e Berretta. Tra poco il racconto della ripresa
45'+1' ammonito Lazzaretti per fallo su Brovida, chiude in avanti la Carcarese, che batterà un calcio di punizione laterale
45' cross dalla sinistra di Nonnis, Poggi col sinistro calcia centralmente tra le braccia di Conde
42' questa volta è Brovida a mettere in mezzo un gran pallone, l'incornata di Berretta dal limite dell'area piccola termina sopra la traversa. Altra chance nitida per i biancorossi
40' riprende il suo posto in campo Bertoni, con la Carcarese che continua a macinare gioco in questo finale di tempo
37' traversone tagliato di Berretta che Bertoni non riesce a deviare in porta, rimane a terra il numero otto biancorosso dopo uno scontro con Gualtieri
31' Bertoni vicino al pareggio: Brovida sguscia via in mezzo a tre avversari, pallone arretrato in area dove il numero otto biancorosso, di piatto, non riesce a inquadrare lo specchio
26' Chiarlone dal limite calcia troppo debolmente, ma la Carcarese sta spingendo dopo la rete subita da Totaro
25' Berretta in scivolata riesce ad arpionare la sfera anticipando Latini, Conde in tuffo devia in corner
22' risponde la Carcarese con un doppio corner di Brovida, sul secondo ci prova Poggi in avvitamento a cercare l'angolo più lontano, ma il pallone si perde sopra la traversa
20' TOTARO! IL MILLESIMO E' IN VANTAGGIO! Ripartenza veloce dei giallorossi, sponda di Piccardo per Totaro che in diagonale supera Sciascia, con la sfera che colpisce il palo interno prima di finire in fondo al sacco. 1-0 al "Viglino"
18' ammonito Gualtieri, intervento in ritardo su Berretta, Corellino estrae il secondo cartellino di giornata
15' ha alzato il proprio raggio d'azione il Millesimo, fa più fatica ad uscire la Carcarese in questa fase
13' ancora pericolosa la formazione di Macchia, tiro cross velenoso sempre di Villar, Sciascia con la punta dei guantoni devia in angolo
10' calcia sulla barriera Villar, si salva la Carcarese in questa circostanza
9' Galli in ritardo su Villar, punizione a favore del Millesimo e giallo per il centrocampista biancorosso. Posizione interessante per il numero dieci di casa
6' assolo di Brovida che cerca di premiare l'inserimento sul secondo palo di Chiarlone, sfera leggermente lunga che si perde sul fondo
5' traversone dalla sinistra di Nonnis, Brovida di testa non riesce a inquadrare lo specchio, partota subito viva in queste primissime battute
4' azione prolungata del Millesimo, Sciascia in uscita bassa riesce poi a far suo il pallone frenando il tentativo di Gualtieri, attento il portiere della Carcarese, titolare anche quest'oggi al posto di Giribaldi
3' cornice di pubblico notevole, spettatori assiepati lungo tutto il perimetro del campo, circa 1.000 le persone al "Viglino"
2' subito pericolosa la squadra di Battistel: Brovida e Bablyuk dialogano bene sulla destra, traversone basso dell'ex Cairese e Savona che non viene raccolto da alcun compagno
1' si parte con diversi minuti di ritardo al "Viglino": Millesimo in maglia blu, divisa tradizionale biancorossa per la Carcarese
PRIMO TEMPO
Formazioni:
MILLESIMO: Conde, Sicca, Cigliutti, Latini, Ndiaye, A. Vittori, Totaro, Lazzaretti, Piccardo, Villar, Gualtieri. A disposizione: Canevari, Guarco, Siri, Bove, Y. Vittori, Facello, Gadau, Bovio, Cappellari. Allenatore: Macchia
CARCARESE: Sciascia, Bablyuk, Nonnis, Prato, Moretti, Galli, Brovida, Bertoni, Poggi, Berretta, Chiarlone. A disposizione: Giribaldi, Ricci, Cancellara, Spozio, Ferrero, Ghirardi, Kosiqi, Garcia, Di Mattia. Allenatore: Battistel
Arbitro: Corellino di Genova