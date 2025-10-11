 / Calcio

Calcio | 11 ottobre 2025, 15:26

Calcio. Eccellenza, Totaro gol e il Millesimo continua a volare: Carcarese battuta 1-0 nel derby

Quarta vittoria di fila e momentaneo primato in classifica per i giallorossi, la squadra di Battistel crea ma non concretizza, restando ancora a secco di vittorie

MILLESIMO - CARCARESE  1-0  (20' Totaro)

FINISCE QUI! IL DERBY E' ANCORA DEL MILLESIMO! AL "VIGLINO" DECIDE TOTARO NEL PRIMO TEMPO, CARCARESE KO 1-0. La squadra di Macchia per una notte in solitaria in testa alla classifica

92' ultimi disperati assalti della Carcarese, il Millesimo gioca con il cronometro. Nel frattempo a terra Cancellara dopo un corpo a corpo con un avversario

90' quattro minuti di recupero 

88' a terra Ndiaye dopo uno scontro con Poggi, Corellino interrompe il gioco per verificare le condizioni del difensore di casa

87' Bablyuk si libera al tiro dai venti metri, il suo sinistro rasoterra è però troppo debole per impensierire Conde

86' c'è invece l'ingresso di Guarco nel Millesimo, lascia il campo Villar. Cancellara per Berretta è l'ultima mossa della panchina della Carcarese

85' Battistel si gioca il tutto per tutto, dentro Ferrero al posto di Galli, biancorossi super offensivi nel tentativo di raddrizzare il derby

82' si aprono spazi interessanti per le ripartenze dei giallorossi, Villar appoggia al limite per Cigliutti, sinistro fuori misura 

81' Facello tenta di sorprendere Sciascia dalla lunghissima distanza, sfera che si perde però sul fondo

80' contropiede Millesimo avviato con eleganza e qualità da Facello, il tentativo si conclude però con il fallo in attacco ai danni di Prato, punizione per la Carcarese

78' quarto cambio per Macchia, dentro Y. Vittori al posto di Piccardo

76' Gadau rileva un esausto Totaro, il cui gol sta decidendo fin qui il derby

74' Facello libera Piccardo a tu per tu con Sciascia, l'attaccante giallorosso viene contrastato da dietro al momento del tiro, Corellino lascia correre tra le proteste della panchina giallorossa, letteralmente inferocita per il mancato fischio del direttore di gara. Ne fa le spese Macchia che viene ammonito 

72' Battistel si gioca la carta Garcia, esce Chiarlone

70' nel Millesimo entra Facello al posto di A. Vittori

69' chance clamorosa per la Carcarese: sponda aerea di Kosiqi che libera Brovida a tu per tu con Conde, il sinistro a botta sicura del numero sette biancorossa centra in pieno il portiere di casa, sul tap in successivo Chiarlone non riesce a impattare bene la sfera spedendo a lato

65' Macchia non rischia inserendo subito Bovio per l'ammonito Sicca, nella Carcarese spazio a Ghirardi al posto di Nonnis

63' giallo per Sicca, punito il fallo su Chiarlone, proteste dei giocatori di casa 

60' TRAVERSA DI A. VITTORI! Destro dal limite che si stampa vicino all'incrocio, Millesimo a centimetri dal raddoppio

55' proteste giallorosse per un possibile tocco di mano in area sul cross di Gualtieri, Corellino fa ampi cenni di proseguire

53' alla Carcarese sta mancando incisività in area avversaria, tante le situazioni pericolose create dalla squadra di Battistel, senza però trovare la zampata vincente 

51' fallo tattico di Chiarlone che spezza una ripartenza del Millesimo, Corellino estrae il cartellino giallo

49' si riscatta l'esterno biancorosso che se ne va sulla destra guadagnando tiro dalla bandierina, ritmi subito frizzanti anche in questo avvio di ripresa

48' errore di Brovida che spalanca la strada a Villar, bravo Sciascia ad opporsi deviando il sinistro del capitano giallorosso ed evitando il gol del 2-0

46' si riparte! Nella Carcarese in campo Kosiqi al posto di Bertoni, doppia punta pesante per Battistel

SECONDO TEMPO 

Finisce il primo tempo al "Viglino": conduce 1-0 il Millesimo grazie alla rete di Totaro al 20'. Bene in avvio la squadra di Macchia, con la Carcarese padrona del campo nella seconda metà di frazione e vicina al pari in due occasioni con Bertoni e Berretta. Tra poco il racconto della ripresa

45'+1' ammonito Lazzaretti per fallo su Brovida, chiude in avanti la Carcarese, che batterà un calcio di punizione laterale

45' cross dalla sinistra di Nonnis, Poggi col sinistro calcia centralmente tra le braccia di Conde

42' questa volta è Brovida a mettere in mezzo un gran pallone, l'incornata di Berretta dal limite dell'area piccola termina sopra la traversa. Altra chance nitida per i biancorossi

40' riprende il suo posto in campo Bertoni, con la Carcarese che continua a macinare gioco in questo finale di tempo

37' traversone tagliato di Berretta che Bertoni non riesce a deviare in porta, rimane a terra il numero otto biancorosso dopo uno scontro con Gualtieri

31' Bertoni vicino al pareggio: Brovida sguscia via in mezzo a tre avversari, pallone arretrato in area dove il numero otto biancorosso, di piatto, non riesce a inquadrare lo specchio

26' Chiarlone dal limite calcia troppo debolmente, ma la Carcarese sta spingendo dopo la rete subita da Totaro

25' Berretta in scivolata riesce ad arpionare la sfera anticipando Latini, Conde in tuffo devia in corner

22' risponde la Carcarese con un doppio corner di Brovida, sul secondo ci prova Poggi in avvitamento a cercare l'angolo più lontano, ma il pallone si perde sopra la traversa

20' TOTARO! IL MILLESIMO E' IN VANTAGGIO! Ripartenza veloce dei giallorossi, sponda di Piccardo per Totaro che in diagonale supera Sciascia, con la sfera che colpisce il palo interno prima di finire in fondo al sacco. 1-0 al "Viglino"

18' ammonito Gualtieri, intervento in ritardo su Berretta, Corellino estrae il secondo cartellino di giornata

15' ha alzato il proprio raggio d'azione il Millesimo, fa più fatica ad uscire la Carcarese in questa fase

13' ancora pericolosa la formazione di Macchia, tiro cross velenoso sempre di Villar, Sciascia con la punta dei guantoni devia in angolo

10' calcia sulla barriera Villar, si salva la Carcarese in questa circostanza

9' Galli in ritardo su Villar, punizione a favore del Millesimo e giallo per il centrocampista biancorosso. Posizione interessante per il numero dieci di casa

6' assolo di Brovida che cerca di premiare l'inserimento sul secondo palo di Chiarlone, sfera leggermente lunga che si perde sul fondo

5' traversone dalla sinistra di Nonnis, Brovida di testa non riesce a inquadrare lo specchio, partota subito viva in queste primissime battute

4' azione prolungata del Millesimo, Sciascia in uscita bassa riesce poi a far suo il pallone frenando il tentativo di Gualtieri, attento il portiere della Carcarese, titolare anche quest'oggi al posto di Giribaldi

3' cornice di pubblico notevole, spettatori assiepati lungo tutto il perimetro del campo, circa 1.000 le persone al "Viglino"

2' subito pericolosa la squadra di Battistel: Brovida e Bablyuk dialogano bene sulla destra, traversone basso dell'ex Cairese e Savona che non viene raccolto da alcun compagno

1' si parte con diversi minuti di ritardo al "Viglino": Millesimo in maglia blu, divisa tradizionale biancorossa per la Carcarese

PRIMO TEMPO 

Formazioni: 

MILLESIMO: Conde, Sicca, Cigliutti, Latini, Ndiaye, A. Vittori, Totaro, Lazzaretti, Piccardo, Villar, Gualtieri. A disposizione: Canevari, Guarco, Siri, Bove, Y. Vittori, Facello, Gadau, Bovio, Cappellari. Allenatore: Macchia

CARCARESE: Sciascia, Bablyuk, Nonnis, Prato, Moretti, Galli, Brovida, Bertoni, Poggi, Berretta, Chiarlone. A disposizione: Giribaldi, Ricci, Cancellara, Spozio, Ferrero, Ghirardi, Kosiqi, Garcia, Di Mattia. Allenatore: Battistel

Arbitro: Corellino di Genova

Paolo Garassino

