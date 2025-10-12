Calcio, Savona. Cola vuole un passo avanti dagli Striscioni: "Pari con la Sestrese giusto, ma in certi frangenti siamo ancora poco squadra" (VIDEO)

Ci aveva fatto la bocca il Savona al possibile successo interno sulla Sestrese. A confermarlo è stato mister Lele Cola subito dopo il novantesimo.

Per il tecnico ci sono ancora tanti passi avanti da compiere all'interno del rettangolo verde, anche al netto degli infortuni. La rosa rimane corta, ma comunque sufficiente per far scendere in campo una squadra competitiva.

La sliding door della partita, dopo il vantaggio di Sassari, è stata l'espulsione di Biasci. Se non fosse arrivata, secondo Cola, difficilmente i verdestellati sarebbero riusciti ad ottenere il pareggio.