Calcio, Veloce. Sanguineti non vuole cedere alla fretta per il nuovo tecnico: "Con l'Olimpic partita seria, grazie a Ceraolo e Morbelli"

Non è detto che il nuovo allenatore della Veloce sia nominato a strettissimo giro di posta.

La società granata non vuole infatti affrettare eccessivamente i tempi, per evitare scelte affrettate.

A confermarlo è stato il presidente Sanguineti dopo la sfida persa 3-0 in casa dell'Olimpic:

"Voglio ringraziare pubblicamente sia Ceraolo che Morbelli, tra l'altro da poco operato al tunnel carpale. Sono uomini di società e la Veloce ha bisogno di figure come la loro. La squadra si è compattata dopo il faccia a faccia che abbiamo avuto giovedì e posso assicurare che i ragazzi contro l'Olimpic non hanno risparmiato nessuna energia. Ho visto una squadra che ha saputo vendere cara la pelle, di fronte a un avversario di cui tutti conoscono il valore. Il nuovo allenatore? E' una scelta che non vogliamo affrettare. Stiamo portando avanti le giuste valutazioni e non è escluso che possa arrivare anche la prossima settimana".