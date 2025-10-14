“Attivamente – Lo sport come strumento di salute psicofisica”, appuntamento ad Alassio venerdì 17 ottobre

Venerdì 17 ottobre alle ore 17, presso l’Auditorium “R. Baldassarre” della Biblioteca Civica di Alassio, si terrà l’incontro dal titolo “Attivamente – Lo sport come strumento di salute psicofisica”. L’iniziativa, organizzata dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport Alassio sez. “Pino Zucchinetti”, in collaborazione con CONI Savona, ANSMeS Comitato regionale Liguria, Libertas Savona e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, vedrà la partecipazione della dott.ssa Stefania Giudici, oncologa, e della dott.ssa Virida Castelbarco, psicologa. L'incontro sarà moderato da Cristina Bosio, Presidente dell’UNVS – Sezione di Alassio, che dichiara: “UNVS è una benemerita del CONI, la cui mission consiste nel tenere vivi lo spirito e la passione per lo sport, promuovendo attività di vario genere finalizzate alla conoscenza del fenomeno sportivo sia a livello teorico che pratico. La nostra sezione si è costituita nell’aprile scorso e, anche grazie alla fattiva collaborazione dell’Assessorato allo Sport, sta portando avanti un importante progetto relativo alla cardioprotezione a livello cittadino, oltre ad altre iniziative che coinvolgono il mondo sportivo locale”.