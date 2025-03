Vado, Boisfer protesta dopo l'1-0 a Varese: "Episodi decisivi, ma mai dalla nostra parte" (VIDEO)

E' un mister Rodrigue Boisfer amareggiato quello che si è presentato a commentare la sconfitta sul campo del Città di Varese.

Il tecnico dei rossoblù si è in particolare soffermato sugli episodi che hanno deciso un match molto tirato, come è stato lo stesso risultato a rappresentare. «Spiace perché è stato un match maschio - ha detto - combattuto da entrambe le squadre, ma ho visto falli fischiati a favore del Varese che, a parti invertite non sono stati sanzionati. Partite del genere vengono decise dagli episodi, ma se ti fischiano contro...».

Il tecnico non ha comunque mancato di sottolineare alcune mancanze dei suoi: «Non abbiamo mai calciato in porta e così diventa difficile vincere».